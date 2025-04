Seis games brasileiros que merecem atenção

Valorizar a indústria nacional está no DNA da TecToy, empresa responsável por lançar diversos videogames marcantes ao Brasil, além de produzir seus próprios produtos. Para dar visibilidade e reconhecimento a excelentes jogos nacionais, Eddy Antonini, head de produtos gamer da divisão Zeenix na TecToy, revela uma lista com seis títulos brasileiros. + NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP “A indústria brasileira vive um grande momento e há uma série de jogos incríveis produzido no nosso país. Entre esses que merecem a atenção dos gamers, ressalto dois lançamentos recentes, dois clássicos e dois jogos que serão disponibilizados em breve”. No Heroes Here 2 – Mad Mimic (2024) No Heroes Here 2 é um frenético jogo cooperativo de defesa de torre com elementos roguelike que pode ser jogado com um a quatro jogadores. Com modos multiplayer local e on-line, ele desafia os jogadores a atuar em equipe, confeccionando munições e atirando em hordas de inimigos na tentativa de defender seu castelo. No Heroes Here 2 conta com três reinos e 30 castelos, cada um com suas próprias mecânicas e inimigos, além de arsenais variados, incluindo canhões, estilingues e até dragões bebês prontos para queimar os inimigos. Mark of the Deep – Mad Mimic (2024) Mark of the Deep é uma empolgante aventura pirata que mistura elementos de jogos Metroidvania e Souls-Like. O game começa quando um navio pirata naufraga em uma ilha mística, e o protagonista Marcus ‘Rookie’ Ramsey deve explorar os mistérios do local amaldiçoado em busca de seus companheiros desaparecidos. Para isso, ele deverá sobreviver a mais de 80 inimigos e 16 chefes, entre monstros abissais, criaturas mortas-vivas e cultistas ameaçadores. 99Vidas – QUByte (2017) O jogo 99Vidas é um tradicional Beat ‘em Up, gênero de ação em que o personagem do jogador deve lutar contra vários inimigos em progressão lateral. Ambientado em um mundo contemporâneo, o game presta tributo aos clássicos de estilo similar, como Final Fight, Double Dragon, Battletoads, Golden Axe e Street of Rage. Pixelado no estilo 16 bits, apresenta referências que vão além dos videogames, e passeia pela cultura pop dos anos 1980 e 1990 em uma jornada muito divertida. 99Vidas conta com seis fases recheadas de inimigos, além de duas fases bônus, seis chefões, cenários desafiadores, golpes especiais, combos e magias que ocupam a tela inteira e acertam todos os inimigos de uma só vez. O game tem 11 personagens jogáveis e pode ser jogado individualmente ou em modo coop de até quatro pessoas, tanto on-line quanto local.

Chroma Squad – Behold Studios (2015)

Lançado em 2015, Chroma Squad é um clássico da indústria brasileira de jogos eletrônicos. Nesse game de RPG tático, o jogador controla um grupo de cinco dublês de cinema que tentam largar seus empregos atuais e começar seu próprio programa de TV inspirado em Super Sentai.

Chroma Squad é um game imersivo e divertido, e os jogadores precisam, entre outras tarefas, contratar atores, comprar equipamentos, fazer melhorias em seus estúdios, desenvolver armas e até criar robôs gigantes para o show.

Gaucho and the Grassland – Epopeia Games (em breve)

O futuro lançamento da Epopeia Games combina simulação de fazenda com elementos de aventura, além de destacar a rica cultura dos pampas gaúchos com elementos de lendas do folclore brasileiro.

Em Gaucho and the Grassland, o jogador controla um gaúcho e deve explorar vastas pastagens – da serra ao litoral – em um mundo mágico, sempre para ajudar os habitantes locais e seres místicos a tornar seu mundo um lugar mais harmonioso. O jogador também deve cuidar de animais, construir cantinhos para abrigá-los e até procriá-los para que suas terras tenham cada vez mais recursos.

Master Lemon: The Quest for Iceland – Pepita Digital (em breve)

Master Lemon é um game em pixelart baseado na história real de um jovem brasileiro poliglota que, após aprender 11 línguas estudando sozinho, sonhava falar islandês. Lemon é inspirado na história de André Lima, que meses após realizar seu sonho, faleceu em um trágico acidente de carro.

Nesse game emocionante, o protagonista deve salvar uma terra distante de uma praga que consome memórias e ameaça a história do mundo e das línguas. O jogo é repleto de desafios, guarda itens escondidos e colecionáveis, relíquias, palavras intraduzíveis de todo o mundo, artefatos mágicos e quebra-cabeças.

Sobre os games

Todos os títulos podem ou poderão ser jogados no Zeenix Lite tão logo forem lançados.

