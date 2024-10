Henrique do Paraíso (Rep) mantém vantagem sobre Willian Souza (PT) na corrida para a prefeitura de Sumaré.

Faltando 5 dias para a eleição, levantamento mostra Henrique com 55% contra 35% do petista. Os dois variaram dentro da margem de erro com relação à pesquisa anterior. HP tinha 57,7% e Willian tinha 34,5% no levantamento da semana passada.

O estudo, realizado com 810 eleitores, revela que 86,7% dos entrevistados já têm seu voto definido. Este resultado é um indicativo forte da confiança da população na coligação Sumaré para Todos, que busca implementar mudanças significativas na cidade.

Com uma margem de erro de apenas 3,5 pontos percentuais, os números apresentados pelo Instituto Veritá reforçam a credibilidade da pesquisa e a confiança em Henrique e Andre.

Fala Henrique

“Estamos preparados para enfrentar os desafios que virão e temos plena convicção de que nossa visão para Sumaré é a escolha certa. A coligação Sumaré para Todos não apenas promete mudanças; estamos prontos para realizá-las. Com o apoio da nossa gente, vamos construir um futuro onde todos tenham voz e vez”, reforçou Henrique.

Dados da Pesquisa Veritá

– Registro: SP-07307/2024

– Abrangência: Sumaré

– Período: 16 a 20/10/2024

– Amostra: 810 eleitores

– Margem de erro: 3,5 pontos percentuais

– Realização: INSTITUTO VERITA LTDA – EPP

– Contratante: Iniciativa própria do Instituto – Público alvo: Eleitores do município pesquisado

– Fonte de dados: TSE 2024, CENSO 2022, PNAD e PNADC

– Metodologia: Pesquisa quantitativa que consiste na realização de entrevistas individuais, com aplicação de questionário estruturado junto a uma amostra representativa do eleitorado.

