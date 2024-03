Henrique e Willian montam tabuleiros fortes em Sumaré

Sumaré vai ter segundo turno nas eleições deste ano, mas os dois

principais candidatos, Henrique do Paraíso (Republicanos) e Willian Souza (PT) estão armando o tabuleiro político de modo que tende a sobrar pouco espaço para os adversários.

Dentro do governo do prefeito Luiz Dalben (PSD) até foi ensaiado lançar o nome de um secretário, mas a força e as articulações de Willian e Henrique não tem deixado partidos para que uma terceira via de dentro do governo consiga vingar.

Outro problema para a alternativa interna do governo é o pouco tempo para se montar chapa e atrair base de correlegionários.

HENRIQUE trouxe para o seu lado o PL e o Solidariedade nas ações de março e ainda aguarda o processo de filiações para ter mais nomes.

WILLIAN também avançou em março e garantiu o consenso dentro da Federação PT, PV e PCdoB e hoje tem fortes conexões com líderes de partidos mais à direita para compor seu time. O União Brasil é tido hoje como muito próximo do projeto do ex-presidente da Câmara.

