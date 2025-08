Heróis- A ascensão de Getúlio Vargas e a sua condução durante o Governo Provisório contribuiu para a deflagração do maior conflito armado em território brasileiro no século passado. O grupo liderado por São Paulo com apoio de algumas unidades militares do Mato Grosso e outros dissidentes iniciaram a mobilização de unidades militares de carreira e voluntárias.

A obra independente “Batalhão 23 de Maio: união e superação no front leste de 1932” é o trabalho mais recente de Derek Destito Vertino, licenciado em história e pós-graduado em história militar. A unidade estabelecida na cidade de Socorro recebeu alistados locais, de Americana, Nova Odessa, Campinas, Amparo, Serra Negra e Itapira. Esta tropa foi responsável por guarnecer o setor Socorro-Lindóia como tropa de emergência na fronteira com o Estado de Minas Gerais e abastecida graças a centenas de anônimos na retaguarda.

Os heróis Antônio Piloto, Alberto Scaracelli, Antônio Camargo Neves, Benedito Prado, Basilio Scuro, Carlos Vita, Fernando Camargo, Franklin Jones, Getúlio Ferraz, Jorge Arbix, Jorge Jones, Jorge Sprogis, Jorge Moreira, João Barbosa, João Destro, João Bráulio, José Estevam, José Picon, José Benencasi, José Furlan, Joaquim Silveira Rosa, Luiz Basseto, Marino Cézar, Ovídio de Freitas, Olindo Tomazzi, Paschoal Benencasi, Paulo Camargo Neves, Salvador Destro e Salvador Orlando embarcaram rumo ao desconhecido e incorporados a 3ª Cia do Batalhão 23 de Maio no dia 28 de Julho.

Os heróis de Americana realizaram o seu batismo de fogo no dia 18 de agosto, quando o 1º Regimento Policial da Paraíba recebeu ordens para ingressar em território paulista nos subúrbios de Águas de Lindóia, visando alcançar Campinas pelo trecho Serra Negra-Amparo. O combate travado que durou mais de 40 horas ceifou a vida dos americaneses Jorge Jones e Fernando Camargo que derramaram o seu sangue para proteger a população local, além de Aristeu Valente (Nova Odessa) e o Cap. Manoel dos Santos Sobrinho (comandante da Companhia).

O Batalhão 23 de Maio ainda foi responsável pela defesa de Amparo na primeira quinzena de setembro e a tentativa de reconquista da cidade na semana seguinte, quando o setor foi a principal trincheira da Revolução de 1932 no final da campanha.

Apesar da derrota no campo de batalha por falta de recursos, o conflito proporcionou ao país a promulgação da Constituição de 1934 com direitos sociais e trabalhistas mais amplos, servindo como referência aos mais jovens sobre a importância da união para a conquista de um ideal.

