Molina com moral com Tarcísio no aniversário

Ricardo Molina, assessor do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, foi homenageado pela equipe de trabalho em comemoração ao seu aniversário e retorno das férias.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A ocasião contou com a presença especial do próprio governador, que fez questão de comparecer para dar um abraço no assessor, reforçando a boa relação entre os dois e destacando o prestígio de americanense nos bastidores do governo estadual.

Molina coordenador regional do Republicanos

O partido do empresário e suplente de deputado estadual também ‘deu moral’ a ele nas redes sociais esta semana. Veja postagem abaixo.

Americana e região também têm um coordenador regional do Republicanos. (@ricardomolinasp) é o responsável por alinhar as ações do partido com dirigentes municipais, filiados e lideranças de 39 municípios.

Nossa Executiva estadual deseja ao coordenador ainda mais sucesso em seu trabalho!

Leia + sobre partidos política regional