A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e do Conselho Municipal de Política Cultural, darão início à construção do novo Plano Municipal de Cultura com o 3º Encontro de Câmaras Setoriais, no dia 2 de agosto, das 8 às 13 horas, no CEU das Artes, localizado no Planalto do Sol II.

O encontro visa discutir propostas que orientarão as políticas culturais da cidade pelos próximos 10 anos. Estão convidados a participar representantes das câmaras setoriais de dança, teatro, música, artes visuais, literatura e narrativa oral, cultura afro-brasileira, popular e urbana e hip hop, além de artistas independentes, coletivos culturais, produtores, técnicos e demais trabalhadores e trabalhadoras da cultura que queiram contribuir com propostas e reflexões para o fortalecimento do setor.

Organizado pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e pelo Conselho de Política Cultural, o evento conta com apoio do Programa Nacional dos Comitês de Cultura e do Agente Territorial de Cultura Lucas Casagrande.

Serviço:

3º Encontro de Câmaras Setoriais

Dia 2 de agosto (sábado), das 8 às 13h

Local: CEU das Artes | Rua Argeu Egídio dos Santos, 100, Planalto do Sol II, Santa Bárbara d’Oeste/SP

