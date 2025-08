AMOR EXIGENTE

​Conheci Padre Haroldo Hahn no ano de 1993. Foi ele quem me apresentou o grupo de apoio Amor Exigente, no primeiro semestre de 1993.

​Nesse ano eu ia, junto com um amigo, falar de Jesus aos internos da Fazenda do Senhor Jesus, no Distrito de Souzas, em Campinas, SP. Foi lá que conheci o padre. Ele me desafiou: “O Senhor precisa levar para Americana o Amor Exigente!”. “Amor Exigente?” – perguntei. Assim, fui conhecer, na cidade de Campinas, o tal de Amor Exigente. Depois de alguns meses vendo como era a dinâmica de funcionamento das reuniões do grupo, resolvemos abrir um grupo em Americana.

​Solicitei ao Conselho da Igreja Presbiteriana Central o uso das dependências da Igreja para acolher as reuniões do grupo. Pedido prontamente atendido. Assim, no dia 15 de julho de 1993, numa noite fria e chuvosa, fizemos nossa primeira reunião. Veio apenas uma família, uma mãe já idosa, que procurava ajuda para um filho com uso desenfreado de álcool. Apenas uma família? Puxa vida! Será que vai dar certo?

​Na semana seguinte, na quinta-feira, aconteceu a segunda reunião. Veio aquela senhora e mais duas famílias, e mais, e mais, e mais…As reuniões seguiram com um ritmo acelerado de crescimento e acolhimento de famílias com problemas com qualquer tipo de dependência química. A dependência química é um problema de saúde pública que assola as famílias e as cidades brasileiras. É doença que não tem cura, e, as famílias que enfrentam tal doença, precisam de ajuda.

​Amor Exigente é um programa de reeducação de pais. Aqui em Americana existe há 32 anos. Legado do Padre Haroldo ao nosso país. Esse texano, naturalizado brasileiro, “terrível jesuíta”, como ele mesmo dizia, ousou sonhar e ajudar famílias que lutam contra a dependência química, sem saber direito como lutar. Não há mágica. Há apoio, acolhimento, humanização e orientação.

Orientação a partir de uma regra áurea estampada no próprio nome: Amor Exigente! O amor é exigente. O amor não pode ser complacente. A disciplina e a exigência, principalmente na luta contra a dependência química, se fazem necessárias. “Nós amamos você, mas não aceitamos o que você está fazendo de errado!”. Essa afirmação é o fio condutor que permeará todas as orientações oriundas do programa do Amor Exigente.

​Olhamos para o passado com gratidão. Gratidão ao querido Padre Haroldo. Gratidão a todos os voluntários que fizeram e fazem do Amor Exigente uma referência na cidade. Gratidão à Igreja Presbiteriana de Americana. Gratidão a Deus, que nos permite servi-lo no serviço de nosso próximo. As reuniões do Grupo continuam acontecendo nesses 32 anos, todas as quintas-feiras, das 20h às 22h, nas dependências da Igreja, no coração da cidade, à rua Doze de Novembro, 308.

​É isso!

Rev. Ailton Gonçalves Dias Filho

Pastor Presbiteriano