Ao falar do shopping, Chico diz que ‘Americana se adequa à modernidade’

A chegada do novo empreendimento na cidade, o Shopping Americana, promete mexer com o comércio local. Principalmente o já combalido calçadão da área central, alvo de críticas sobre o fechamento de lojas, baixo movimento e o estacionamento rotativo da Zona Azul, administrada pela Estapar. O prefeito Chico Sardelli (PL) disse, na noite desta quinta-feira (31), durante o evento de lançamento do “Roteiro Gastronômico 2025”, que o Americana Shopping é uma ‘adequação à modernidade’.

O dono do novo shopping center de Americana, Roberto Restum, também se pronunciou. Ele garantiu que o shopping será inaugurado em 7 de outubro, ou seja, daqui a menos de 70 dias. O prefeito citou que desde 1992 tem em mente a atração de empreendimento do tipo para o município, dando a entender que não há muito o que se fazer pra evitar a migração de comércios das ruas centrais da cidade para algum mal ou shopping.

“Disseram que a Dany (Cosméticos) fechou a loja no centro da cidade. Mas abriu outras três unidades”, ponderou Sardelli, exemplificando. O prefeito externa a opinião enquanto enfrenta duras críticas de queda no movimento no calçadão: existe a informação de que aproximadamente 80 salões estão com as portas fechadas. O secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros, sequer foi chamado para subir no palco – o evento foi comandado pela Cultura, dirigida pelo secretário de Educação, Vinicius Ghizini.

Barros estava no evento e assistiu a apresentação dos empreendimentos comerciais ao público presente. O secretário de Desenvolvimento Econômico tem feito esforços junto da Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana), para manter o calçadão central atrativo aos consumidores. Mas, conforme Chico afirmou em seu discurso, é uma tendência mundial e que não teria muito mais o que ser feito. “Tem o e-commerce”, citou, se referindo às compras virtuais (Mercado Livre, Shein, Shopee, etc) e a migração de lojas para malls e shopping centers.

Roteiro Gastronômico

O evento vai ser shows de Roupa Nova, Ultraje a Rigor, Sami Rico e mais de 40 pratos. Serão 10 atrações musicais de renome regional e nacional, além das receitas com o melhor da gastronomia local, em uma festa para valorizar a culinária e os produtores locais, com destaque para sabores que representam a identidade de Americana, fortalecendo a cidade como um destino turístico e comemorando o aniversário do município em grande estilo.

“Nós teremos o maior e melhor Roteiro Gastronômico de todos os tempos, por ocasião dos 150 anos de Americana. Estar prefeito neste ano me enche de orgulho e posso dizer com tranquilidade que Americana voltou a sorrir e vai continuar sorrindo por muitos anos”, declarou o prefeito Chico Sardelli. Os pratos inscritos serão analisados em votação popular e por um júri técnico e concorrem a um total de R$ 10 mil em prêmios.

Na sexta-feira (29), a programação ocorre das 17h às 22h, com shows das bandas 80ers e Ultraje a Rigor, que traz a Americana sucessos como “Nós Vamos Invadir Sua Praia”, “Ciúme”, “Inútil” e “Eu Me Amo”, além de DJ nos intervalos entre os grupos.

No sábado (30), a festa acontece das 15h às 22h com a presença do DJ e som dos cantores Isa Siqueira, Do Palco Pro Buteco, Ricardo e João Fernando e a grande atração da noite, o sertanejo Sami Rico, que retorna ao palco do Roteiro após grande sucesso em 2024.

No domingo (31), o Roteiro Gastronômico vai das 12h às 22h, com apresentações do DJ convidado e dos grupos New Samba, Já Tá Dentro e Roupa Nova, com clássicos de todas as épocas, como “Whisky a Go Go”, “Dona”, “Coração Pirata” e “Anjo”.

O Roteiro Gastronômico de Americana em 2025 terá ainda uma atração radical: a “Tirolesa FAM”. Com mais de 10 metros de altura e até 100 metros de extensão, a “Tirolesa FAM” será montada por empresa especializada em experiências radicais para grandes eventos e atenderá o público por ordem de chegada, graças à parceria com a FAM. Em 2024, o Roteiro recebeu 35 mil visitantes ao longo dos três dias, com um público recorde de 20 mil pessoas no encerramento, que contou com shows de Dilsinho e Sami Rico, entre outras atrações.

