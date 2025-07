O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, instalou, nesta segunda-feira (21), uma televisão na unidade de isolamento pediátrico. A iniciativa busca proporcionar entretenimento e distração, contribuindo para a redução da ansiedade e do estresse durante a internação.

Com a disponibilização do televisor, os pequenos pacientes poderão assistir a filmes, desenhos animados e conteúdos educativos, promovendo um ambiente mais acolhedor e lúdico. A equipe médica ressalta que momentos de distração são essenciais para o bem-estar emocional das crianças, que frequentemente enfrentam longos períodos longe de casa.

“Essa iniciativa não apenas oferece entretenimento, mas também permite que as crianças se conectem com o mundo exterior, minimizando a sensação de isolamento. É imprescindível que elas tenham acesso a algo que traga alegria e descontração em momentos tão desafiadores”, afirmou a gerente médica do hospital, Marcella Pozetti.

O hospital se compromete a selecionar cuidadosamente conteúdos que respeitem a faixa etária dos pacientes, além de orientar as famílias sobre o uso seguro das plataformas.

“A humanização do atendimento é uma prioridade para a Secretaria de Saúde, e essa iniciativa demonstra como pequenos gestos podem fazer uma grande diferença na recuperação e no bem-estar das crianças internadas”, declarou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi é administrado pelo Grupo Chavantes, por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

