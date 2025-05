HM moderniza dispensers de álcool com novos modelos e tecnologia em espuma

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi HM Americana, iniciou a substituição de seus 390 dispensers de álcool em gel por novos modelos que utilizam álcool em espuma. A mudança busca ampliar a eficácia da higienização das mãos e otimizar o uso do produto no ambiente hospitalar.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Os novos equipamentos têm dosagem automática e controlada, o que contribui para a uniformidade do uso e para a prevenção de infecções. O álcool em espuma tem ação biocida mais abrangente que o álcool em gel, além de secar mais rápido e provocar menos irritações na pele — fatores importantes para o uso contínuo por profissionais de saúde e pacientes.

“Investir em tecnologia é fundamental para melhorarmos continuamente a segurança dos nossos pacientes e profissionais de saúde. Os novos dispensers e produtos, além de serem mais ágeis e práticos, reforçam nosso compromisso com as melhores práticas de higiene”, explicou o diretor do Hospital Municipal, Ruy Santos.

Maior capacidade no HM

Os novos dispensers também possuem refis de maior capacidade, reduzindo a frequência de reposições e o descarte de embalagens. A adoção do novo sistema acompanha diretrizes de sustentabilidade implementadas pelo hospital.

“A mudança para dispensers mais sofisticados não apenas representa um avanço na infraestrutura do hospital, mas também reflete um ambiente que prioriza a saúde e o bem-estar da comunidade, promovendo agilidade e praticidade no momento de realizar a higiene das mãos”, avaliou o diretor técnico do Hospital Municipal, José Carletti Júnior.

“A modernização dos dispensers no Hospital Municipal é mais uma demonstração do nosso compromisso com a excelência no cuidado à saúde. Estamos investindo em soluções que unem tecnologia, segurança e sustentabilidade para garantir um ambiente mais seguro e acolhedor para todos”, acrescentou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi é administrado pelo Grupo Chavantes, em gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

Leia+ Sobre saúde aqui no NMomento