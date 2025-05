Quase 20 mil correm risco de perder título de eleitor na região

Entre 15 mil e 25 mil pessoas correm o risco de perder o título de eleitor na região. O número varia porque a lista do TSE traz também eleitores facultativos na lista dos não votantes nas 3 últimas eleições.

Na zona eleitoral 158, a única que respondeu a demanda do NM e que representa cerca de metade de Americana, o total de Títulos, em vias de serem cancelados, é de 2.790.

No site do TSE, a pesquisa aponta que em Americana, 7 mil correm o risco de perder o título eleitoral. Em Santa Bárbara são 4.424, em Nova Odessa 1.223. Já Sumaré tem 10.289 pessoas com o risco.

Os analfabetos, os menores de 18 anos e os maiores de 70 anos não correm esse risco, uma vez amparados pela própria Constituição Federal.

A apenas 10 dias do fim do prazo para regularizar o título eleitoral, mais de 5 milhões de eleitoras e eleitores ainda têm pendências na Justiça Eleitoral (JE) e podem ter o documento cancelado depois de 19 de maio. Desde o dia 7 de março, 111.112 pessoas procuraram a JE e regularizaram o título. Não seja um eleitor faltoso. Evite o cancelamento do título: ele é a sua identidade cidadã.

Data final pra não perder o título

De acordo com a o Provimento nº 1/2025 da Corregedoria-Geral Eleitoral, até o dia 19 de maio, a eleitora ou o eleitor faltoso deverá regularizar sua situação. Considera-se faltosa a pessoa que não tenha votado nem justificado a falta, tampouco tenha pagado a multa referente à ausência nos três últimos pleitos (regulares ou suplementares), sendo cada turno considerado uma eleição.

Conforme previsto no § 1º do art. 7º da Lei nº 4.737/1965 (Código Eleitoral), o eleitor está sujeito a alguns impedimentos enquanto não regularize a situação na Justiça Eleitoral. Somente com o título em dia é possível votar, tomar posse em concurso público, obter passaporte ou CPF, renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial, participar de concorrência pública e praticar qualquer ato para o qual se exija quitação eleitoral.

