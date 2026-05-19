Um homem de 30 anos, identificado pelas iniciais L.M.C., foi preso nesta segunda-feira (18) após uma ocorrência de extrema violência envolvendo a ex-companheira, Gabriela Damaris, de 26 anos, em Santa Bárbara d’Oeste.

Segundo relato da vítima, o ex-companheiro não aceita o fim do relacionamento e teria invadido a residência utilizando o próprio carro para atingir o portão do imóvel, causando destruição. Imagens registradas mostram a ação. Após o ataque, ele fugiu, mas foi localizado e detido pela polícia pouco tempo depois.

Gabriela afirma ainda que vem sofrendo ameaças de morte e vive em constante medo. Ela já possui medida protetiva contra o suspeito e relata que, mesmo assim, a situação voltou a se agravar. O casal tem um filho de apenas 1 ano e 3 meses.

Preocupação

De acordo com informações apuradas, o homem já teria cumprido pena de aproximadamente 4 anos por tráfico de drogas. Um detalhe que chama atenção é que, segundo a vítima, o pai do suspeito teria procurado a mulher demonstrando preocupação e a orientando a permanecer em local seguro diante do comportamento do filho.

Durante a ação, um cachorro da residência ficou bastante assustado. Em relação aos prejuízos materiais, Gabriela informou ao Novo Momento que, até o momento, a família do acusado ainda não se manifestou.

O veículo atingido pertence à mãe da vítima, enquanto o carro utilizado na ação seria do pai do suspeito. Ela afirma que pretende buscar reparação judicial. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.