Um homem morreu em um incêndio na madrugada deste domingo em Americana. O acidente aconteceu por volta das 4h00 da manhã na região central da Cidade .

A vítima foi encontrada em meio aos escombros que caíram devido ao incêndio.

Abaixo a resenha da morte homem em incêndio

O Corpo de Bombeiros da cidade de Americana foi acionado a aproximadamente 4h da manhã para ocorrencia de incendio a residencia. Pelo local edificação terrea de aproximadamente 90 metros quadrados, localizado no fundo do terreno onde tbm havia outra residencia a frente mas não foi atingida.



A principio, segundo informes dos moradores das residencias, não havia ferido e nenhum desparecido que ali habitavam.

Apos realizado toda extinção do incendio e realizado vistoria devido o colapso estrutural presente, o policiamento de area e defesa civil foram acionados juntamente com a pericia que detectaram a presença de um individuo não identificado e que não fazia parte da familia dos moradores.

A ocorrência foi repassado para a policia civil que realizara os procedimentos investigativos e elucidar a relacão desse individuo com as causas do incendio.