Retorno às academias em janeiro exige atenção para evitar lesões, alerta fisioterapeuta

Com a chegada de janeiro, cresce o número de pessoas que retomam ou iniciam a prática de atividades físicas, impulsionadas por metas de saúde e bem-estar para o novo ano. No entanto, esse movimento também costuma ser acompanhado por um aumento significativo nos casos de lesões, principalmente nas primeiras semanas de treino. Segundo o professor do curso de Fisioterapia da Faseh, José Roberto Carvalho Barbosa, os erros mais comuns estão relacionados ao excesso de empolgação e à falta de planejamento adequado.

De acordo com o especialista, um dos principais problemas é começar os treinos com intensidade muito alta, sem respeitar o tempo de adaptação do corpo após um período prolongado de sedentarismo. A ausência de um aquecimento adequado antes das atividades e a negligência com os alongamentos, especialmente ao final do treino, também contribuem para o surgimento de dores e lesões. Outro erro frequente é focar exclusivamente em exercícios de força, deixando de lado as atividades cardiovasculares, que são fundamentais para a saúde do coração e para o condicionamento geral.

Além disso, o descanso entre os treinos, a hidratação adequada e a falta de um plano de treinamento individualizado são fatores decisivos que impactam diretamente na prevenção de lesões.

Nesse período, as lesões mais comuns envolvem os músculos, os tendões, os ligamentos e as articulações. Estiramentos, rupturas musculares e a chamada dor muscular tardia são frequentes nos primeiros dias de treino, assim como tendinites e bursites, geralmente provocadas por movimentos repetitivos, sobrecarga excessiva ou execução inadequada dos exercícios. Também são recorrentes as lesões ligamentares, como entorses de tornozelo, e problemas articulares que afetam joelhos, ombros, cotovelos e a coluna vertebral.

Segundo José Roberto, essas ocorrências são mais comuns no início justamente porque o corpo ainda não está preparado para suportar determinadas cargas e intensidades.

A avaliação fisioterapeutica antes do início das atividades físicas é uma importante aliada na prevenção desses problemas. Por meio dessa avaliação, é possível identificar limitações musculares e articulares, alterações posturais, desequilíbrios de estabilidade e padrões de movimento inadequados que podem aumentar o risco de lesões. O fisioterapeuta também analisa fatores como idade, histórico de lesões e presença de doenças crônicas, além de orientar o praticante sobre técnicas seguras de movimento. “Identificar esses fatores antes do início dos treinos permite corrigir falhas e evitar que pequenos problemas evoluam para lesões mais graves”, explica o professor.

“Para quem está retomando agora a prática de exercícios, a principal orientação é começar com baixa intensidade e evoluir de forma gradual, sempre com acompanhamento de um profissional de educação física. O aquecimento inicial é indispensável, assim como uma progressão de carga lógica e cuidadosa, respeitando o tempo de adaptação do corpo. A prioridade deve ser sempre a execução correta dos movimentos, mesmo que isso signifique usar cargas menores. Dores e desconfortos não devem ser ignorados e que o descanso, aliado à boa hidratação e à alimentação adequada, faz parte do processo de manutenção da saúde”, explica o professor.

Quando o assunto são metas ambiciosas para o início do ano, o fisioterapeuta destaca a importância do equilíbrio entre motivação, constância e segurança. Definir objetivos realistas, criar um plano de ação flexível e respeitar os momentos de recuperação são estratégias essenciais para manter a prática de exercícios ao longo do ano sem comprometer a saúde. “É fundamental ouvir o próprio corpo e lembrar do motivo pelo qual se decidiu começar a se exercitar. A constância vem do cuidado, não do excesso”, conclui José Roberto.

Sobre a Faseh

A Faseh – integrante do Ecossistema Ânima, está localizada no município de Vespasiano, no Vetor Norte, área em expansão da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Tem como missão educar, produzir e socializar o saber universal a partir do Ensino, Extensão e Pesquisa, visando contribuir para o desenvolvimento de um cidadão crítico e ético e oferecer a mais alta qualidade de ensino para formar profissionais preparados para o mercado de trabalho. A faculdade tem como carro-chefe o curso de Medicina que recebeu nota 5 do MEC, estando entre um seleto hall de instituições de Ensino Superior que têm a pontuação máxima no curso.

