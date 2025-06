Um homem foi preso na manhã da quinta-feira (19) por policiais militares da 2ª Companhia de Sumaré acusado de tentativa de triplo feminicídio. O crime ocorreu no início de junho no bairro Jardim Maria Antonia, onde três mulheres foram atacadas com um facão. A prisão aconteceu após a equipe policial receber informações de que o suspeito estaria circulando com seu veículo — marca Fiat e modelo Strada — entre os municípios de Sumaré e Paulínia.

Com as informações, os PMs inseriram os dados do carro nos sistemas de inteligência e iniciaram diligências pela região. Durante o patrulhamento, o veículo foi localizado e houve abordagem. Ao confirmarem a identidade do motorista, os policiais constataram que se tratava do autor do ataque contra as três mulheres. Ele foi imediatamente conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Sumaré.

Após o encaminhamento à DDM, a delegada responsável acionou a Promotoria de Justiça para solicitar o mandado de prisão preventiva, com base nos indícios e na gravidade do caso. O suspeito permanece à disposição da Justiça. O caso ainda segue sob apuração da Polícia Civil, que busca esclarecer todos os detalhes do crime, incluindo a motivação e se houve premeditação. Em casos de violência contra a mulher, as vítimas ou testemunhas podem buscar ajuda por meio do Disque 180, da Polícia Militar (190), ou diretamente nas delegacias especializadas.

