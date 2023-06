Honda dá início ao programa de iniciação profissional com 19 jovens de Sumaré

A Honda deu início hoje, em cerimônia realizada em seu Centro de Treinamento

de Serviços, localizado em Sumaré (SP), à primeira turma de alunos do Curso de Formação de Profissionais. O evento contou com a presença do Prefeito de Sumaré, Luiz Alfredo Dalben, e membros da Diretoria da marca.

O projeto, que irá beneficiar 19 moradores da cidade com idade entre 18 e 20 anos, contribui como uma porta de entrada para uma formação socioprofissional dos jovens por meio de aulas teóricas e práticas de mecânica de automóveis e motocicletas, com temas que envolvem metrologia, elétrica, revisões e inspeção periódica. Os alunos também receberão conteúdos sobre técnicas de vendas, consórcio e serviços financeiros. Ainda na carga horária, estão contemplados módulos orientativos sobre saúde, relações familiares, informática, trabalho, meio ambiente, segurança no trânsito e a importância do trabalho voluntário.

O curso será aplicado de segunda à sexta-feira, entre os meses de junho e dezembro, nas instalações do Centro de Treinamento de Serviços da empresa. Colaboradores de áreas diversas, como Pós-Venda, Comercial, Serviços Financeiros, Comunicação e outras, participam como voluntários do projeto, ministrando conteúdos relacionados a seus campos de atuação.

“A atuação da Honda junto às comunidades locais visa compartilhar alegria com as pessoas por meio de atividades socialmente responsáveis. Por isso, fico honrado em participar desse marco inicial do Curso de Formação de Profissionais na cidade de Sumaré. Nossa expectativa é que esses jovens aproveitem ao máximo o conhecimento e oportunidades compartilhadas no curso e que, a partir daqui, influenciem positivamente suas famílias, amigos e cidade. Agradeço à Prefeitura de Sumaré por acolher nossa marca há mais de 25 anos e por receber esse projeto com tanto respeito e confiança”, afirma Alexandre Cury, Diretor de Serviços Pós-Venda e Peças da Honda South America.

Sobre o Projeto Social Honda

Reconhecendo a importância da educação na formação individual, desde 2007 a Honda oferece o Curso de Formação de Profissionais. A iniciativa teve início na cidade de Recife (PE) e, desde a primeira edição, 290 alunos já foram beneficiados.

O processo de seleção dos jovens que participam do curso anual começa com a análise dos critérios básicos como idade, escolaridade e vulnerabilidade social. Os candidatos devem ter entre 18 e 20 anos e estar cursando ou concluindo o ensino médio. As etapas seguintes envolvem prova escrita, dinâmicas de grupos e visitas às famílias.

PREFEITO VISITA EMPRESA

O prefeito de Sumaré, Luiz Dalben, fez uma visita à empresa Honda na manhã desta sexta-feira (02/06) para acompanhar de perto o convênio firmado com a empresa para a implantação do Curso de Iniciação Profissional, que teve início hoje. Além do convênio, o chefe do executivo conheceu a linha de montagem da empresa. O prefeito estava acompanhado do secretário de Desenvolvimento Econômico, Gustavo Caron.

São 19 jovens de 18 a 20 anos que estão cursando o ensino médio. Durante as 800 horas de curso, os alunos aprendem, entre outros módulos, sobre mecânica, orientação pessoal e familiar, informática e administração. Todo o conteúdo ensinado é o mesmo ministrado para os colaboradores técnicos da empresa. O projeto é mantido por técnicos e voluntários.

“Trabalhamos para ofertar qualidade de vida e dignidade para quem mais precisa. A cada ano nossas ações são ampliadas, atendendo e cuidando da população. Este convênio com a Honda vai contribuir com nossas ações de capacitação profissional e pessoal, transformando a vida dos nossos jovens e ensinando uma profissão. Agradecemos pelo carinho e confiança em Sumaré, temos muito orgulho de fazer parte de um projeto tão completo e inspirador”, disse o prefeito Luiz Dalben.

