Hopi Hari abre 45 vagas de emprego e faz processo seletivo na quarta

O parque temático Hopi Hari acaba de anunciar uma oportunidade única para quem deseja fazer parte da equipe que encanta visitantes de todas as idades. No dia 18 de outubro de 2023, às 10:00, o Hopi Hari sediará um processo seletivo para preencher 45 vagas de Atendente de Operações em diversas áreas.

As vagas estão distribuídas da seguinte forma:

– Alimentos e Bebidas: 15 vagas

– Atrações: 10 vagas

– SPO (Serviço de Proteção Operacional): 10 vagas

– Jogos e Mercadorias: 5 vagas

– Limpeza: 5 vagas

Os candidatos interessados devem atender a certos requisitos para participar do processo seletivo. Para as áreas de Atrações, Jogos e Mercadorias, e SPO, é necessário possuir Ensino Médio completo. Para Alimentos e Bebidas e Limpeza, é suficiente ter o Ensino Fundamental completo. Além disso, é necessário residir em Campinas, Hortolândia, Jundiaí, Vinhedo, Valinhos, Louveira ou Santo Antônio de Posse e ter disponibilidade de horário aos finais de semana e feriados, com uma escala de trabalho de 5×2.

As atividades desempenhadas pelos Atendentes de Operações incluem o atendimento ao visitante com excelência, independentemente da área de atuação. Portanto, é fundamental que os candidatos gostem de trabalhar lidando com pessoas. Outras responsabilidades serão explicadas durante o processo seletivo.

Além da oportunidade de fazer parte de uma equipe que oferece experiências únicas aos visitantes, o Hopi Hari oferece diversos benefícios aos seus colaboradores, incluindo:

– Fretado

– Vale transporte

– Refeição no local

– Convênio médico (Gocare)

– Seguro de vida

– Cesta básica ou ticket alimentação

– Descontos em produtos da empresa

Após o período de experiência, os funcionários também têm acesso a benefícios como convênio odontológico (Porto Seguro), cooperativa de crédito, programa Anuali, programa bem-estar e saúde mental.

As vagas são para contratação CLT, oferecendo estabilidade e oportunidades de crescimento. Os candidatos devem comparecer com seu currículo e RG em mãos. O Hopi Hari está localizado na Rodovia dos Bandeirantes, Km 72, em Vinhedo (SP).

