No próximo Dia das Crianças, 12 de outubro de 2025, o Hopi Hari, parque temático localizado em Vinhedo (SP), preparou uma ação especial: crianças de até 12 anos terão entrada gratuita. A gratuidade é válida exclusivamente na data comemorativa e será concedida mediante a apresentação de um documento original com foto na catraca do parque. O benefício não exige que a criança esteja acompanhada de um visitante pagante.

“O Dia das Crianças é uma data que celebra a alegria e a imaginação. No Hopi Hari, queremos proporcionar momentos únicos de diversão para os pequenos e para toda a família, reforçando nosso compromisso em criar experiências inesquecíveis”, afirma Mariana Mello, diretora de Marketing do Hopi Hari.

Como garantir a entrada gratuita

​•​No dia 12 de outubro a criança deve apresentar um documento original com foto que comprove a idade.

​•​Direto na catraca: a gratuidade será concedida diretamente na entrada do parque.

​•​Não é necessário acompanhante pagante: o benefício é independente de outros ingressos adquiridos.

Serviço – Dia das Crianças – Hopi Hari

Data: 12 de outubro de 2025

Funcionamento: das 11h às 20h30

Ingressos e mais informações: hopihari.com.br ou (11) 4210-4000

Sobre o Hopi Hari:

Hopi Hari é um parque temático brasileiro localizado no quilômetro 72 da Rodovia dos Bandeirantes, no município de Vinhedo, interior do estado de São Paulo. Com 760 mil metros quadrados, uma área duas vezes maior que o Estado do Vaticano. São mais de 40 atrações para toda família, incluindo a Montezum, maior montanha-russa de madeira da América Latina, e o Rio Bravo, um passeio refrescante por corredeiras com mais de 600 metros.

O País Mais Divertido do Mundo, como é conhecido, tem 5 regiões: Kaminda Mundi, Mistieri, Wild West, Infantasia e Aribabiba. Considerado um dos maiores parques de diversão da América Latina, foi projetado como um país fictício, com capital, idioma próprio, entre outras características. O parque está a 30 km de Campinas e 72 km de São Paulo e recebe visitantes de mais de 250 municípios de todo o Brasil.

