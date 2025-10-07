O vereador de Americana Jr Dias (PSD) decidiu ‘cortar’ perfis do NM das redes sociais. Ele mesmo administra seu perfil oficial e não respondeu questionamento do site sobre a decisão.

Ainda não se sabe se foi uma decisão de cortar vários perfis, se foi estendida a parte da mídia regional ou somente ao NM.

O vereador e assessores foram questionados, mas não responderam.

Ao vetar o acesso ao seu perfil pessoal, o vereador, que é figura pública, dificulta o acesso ao trabalho da reportagem.

JR DIAS e 2028

Vereador mais votado de Americana em 2024, JD é provável candidato a prefeito da cidade em 2028. Deverá ter dificuldades para encontrar um partido de peso neste primeiro momento.

Ele já teria até um candidato a vice já definido- um médico importante da cidade.

