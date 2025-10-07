“Boxer Day” destina 7 t de alimentos ao Fundo Social de Solidariedade de Santa Bárbara

O “Boxer Day 2025” arrecadou aproximadamente 7 toneladas de alimentos não perecíveis no último sábado (4) durante a terceira edição do evento de solda no Complexo Usina Santa Bárbara. Os alimentos foram doados ao Fundo Social de Solidariedade e entregues a onze entidades assistenciais conveniadas e para o “Vida Longa – “Rosemeire de Oliveira – Rose”, por meio da Secretaria de Promoção Social, nesta segunda-feira (6).

“A solidariedade fez a diferença! Nosso agradecimento especial à equipe de organização do Boxer Day 2025 pela dedicação e olhar solidário à quem mais precisa”, disse a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Fernanda Rizzo Piovezan.

Os alimentos arrecadados foram retirados pelas entidades: ABE – Casa da Criança, Amev (Associação Assistencial para Melhoria de Vida), Asilo São Vicente de Paulo , APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), AMOBAM (Associação dos Moradores do Bairro Mollon), ADSB (Associação dos Diabéticos de Santa Bárbara d’Oeste), Associação Vinde à Luz, Guarda Mirim, Rede Feminina de Combate ao Câncer, Serviço de Assistência Social – Meimei e SSPCIC (Serviço Social em Promoção da Cidadania Imaculada Conceição). Além disso foram enviados 77 litros de leite para o “Vida Longa – “Rosemeire de Oliveira – Rose”, que oferece 28 moradias para idosos do município.



O Boxer Day é uma realização da Boxer Soldas, sendo considerado o maior evento de solda do Brasil. A programação contou com competição de solda, demonstração de máquinas de solda e corte plasmas, corrida de kart cross com influenciadores e estações de comida do Bárbaros BBQ, envolvendo um público de cerca de 7 mil pessoas.

