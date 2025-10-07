A Guarda Municipal de Americana (GAMA) prendeu um trio que aplicava golpes em caixas eletrônicos em Americana. A ação da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU), localizou e abordou na manhã desta terça feira (7), um veículo VW Polo, suspeito de envolvimento em crimes de estelionato registrados em Americana e outras cidades da região.

Durante patrulhamento preventivo, os agentes foram informados pelo sistema de monitoramento Sentry (Muralha Digital) de que o veículo havia sido detectado trafegando pela Avenida Centurione Boer, sentido Jardim Brasil. A equipe iniciou diligências nas imediações, mas não localizou o automóvel naquele momento.

Pouco tempo depois, novas informações indicaram que o veículo estaria circulando pelo bairro Praia Azul. As equipes deslocaram-se até o local e, pela marginal da Rodovia Anhanguera, avistaram o carro trafegando sentido Limeira. A abordagem foi realizada com êxito na alça de acesso do Viaduto Dr. Waldemar Tebaldi.

No interior do veículo estavam três homens, que foram devidamente identificados. Durante busca pessoal e veicular, foram apreendidos três aparelhos celulares da marca iPhone, cartões bancários diversos (alguns sem identificação), uma máquina de cartão preta da marca InfinitePay, R$ 41,30 em espécie, e peças de roupas pertencentes aos suspeitos. Nenhum deles assumiu a propriedade da máquina de cartão.

Em apoio conjunto com a Polícia Civil, foi possível constatar que o trio é suspeito de aplicar golpes no fim de setembro, em usuários de um caixa eletrônico de um supermercado no bairro Jardim Brasil, e no início de outubro, na cidade de Itatiba. Imagens de câmeras de segurança e registros de deslocamento do veículo confirmam a participação dos mesmos indivíduos nas ocorrências.

O trio foi conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde o caso foi apresentado ao delegado Dr. Odair José Jaeger, que tomará as medidas cabíveis. A ocorrência segue em andamento.

