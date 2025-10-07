Feira das Nações de Santa Bárbara anuncia Felipe Araújo e Inimigos da HP

Evento chega à 33ª edição nos dias 8 e 9 de novembro no Complexo Usina Santa Bárbara e entrada gratuita

Leia + sobre diversão e arte

Felipe Araújo e Inimigos da HP serão os headliners da 33ª edição da Feira das Nações de Santa Bárbara d’Oeste. O evento acontecerá nos dias 8 e 9 de novembro no Complexo Usina Santa Bárbara, com entrada gratuita. Um dos mais tradicionais do calendário cultural barbarense, a Feira das Nações de Santa Bárbara reunirá ainda apresentações culturais dos mais variados segmentos, como teatro, circo, orquestras, artes visuais e cultura popular, além de danças típicas dos países homenageados na edição e experiências gastronômicas de 13 instituições sociais do Município.

A 33ª Feira das Nações de Santa Bárbara d’Oeste é uma realização do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, e da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, com apresentação do Supermercados São Vicente e apoio da Belchior Decor, Cristiantex, Denso, Refrigerantes Esportivo, SOS Telecom e TRBR, media partner da Vox90, com gestão da TG Produção Cultural.

Realizada pela primeira vez em 1983, a Feira das Nações celebra a história de diversas nações e culturas que contribuíram com o desenvolvimento da cidade. Além da gastronomia dos diferentes países cujos povos imigraram para Santa Bárbara d’Oeste, a Feira das Nações também resgata a cultura dessas nações, reunindo artistas dos mais variados segmentos, como teatro, dança, circo, orquestras, artes visuais e cultura popular, entre outros.

Solidariedade

Selecionadas via Edital de Chamamento, as instituições sociais e países desta edição serão: Associação de Moradores do Bairro Mollon – AMOBAM (Alemanha), Serviço Paroquial de Assistência Social – Creche Papa João Paulo II (Argentina), Associação Cidadão e Cidadã de Direito – Casa de Passagem Feminina (Brasil), Corporação Musical União Barbarense (Chile), Rotary Club de Santa Bárbara d’Oeste – Progresso (Espanha), Fraternidade Descendência Americana – FDA (Estados Unidos), Associação de Beneficência e Educação – Casa da Criança (França), Projeto Amigos da Música – FAMAM (Itália), Serviço Social em Promoção da Cidadania Imaculada Conceição (Japão), Associação Vinde a Luz (México), Associação Carolina Maria de Jesus (Nações Africanas), Serviço de Assistência Social Meimei – S.A.S. MEIMEI (Portugal) e Guarda Mirim (Reino Unido).

Atrações principais

08/11/2025 (sábado)

Felipe Araújo

Natural de Goiânia (GO), Felipe Araújo é um dos grandes nomes do sertanejo universitário da atualidade. Desde jovem, cresceu em um ambiente musical e decidiu trilhar sua própria trajetória artística, destacando-se com hits como Amor da Sua Cama e Atrasadinha, que o projetaram nacionalmente em 2017.

Com milhões de visualizações nas plataformas digitais e diversas premiações, Felipe consolidou-se entre os artistas mais tocados das rádios brasileiras. Em 2021, emprestou sua voz à versão em português de Dos Oruguitas, da trilha sonora de Encanto, e segue encantando plateias por todo o país com um show vibrante que mescla o sertanejo romântico e músicas animadas, conquistando tanto os apaixonados quanto os que buscam uma boa festa sertaneja.

09/11/2025 (domingo)

Inimigos da HP

Um dos nomes mais emblemáticos do pagode, o Inimigos da HP surgiu na década de 1990 de forma despretensiosa, entre amigos engenheiros que se reuniam nos finais de semana para tocar. Com um som leve e contagiante, a banda rapidamente ganhou as rádios de todo o Brasil com sucessos como Toca Um Samba Aí, Bons Momentos, Musa da Praia e Nosso Filme.

Com mais de 20 anos de carreira, o grupo formado por Sebá, Tocha, Cebola, Gui e Alemão coleciona feitos marcantes: discos de ouro, turnês lotadas e indicação ao Grammy Latino em 2009 pelo DVD Ao Vivo em Zoodstock. A autenticidade e a energia do Inimigos da HP continuam conquistando gerações, com novos sucessos como Quem Não Ama Não Vai Entender e Mistura Perfeita, que incorporam elementos do pop internacional ao pagode, mantendo viva a essência do grupo que transformou diversão em carreira.

Serviço:

33ª Feira das Nações de Santa Bárbara d’Oeste



Dia 8 de novembro, das 12h às 23h59

Felipe Araújo

Dia 9 de novembro, das 12h às 22h

Inimigos da HP

Local: Complexo Usina Santa Bárbara – Rua Aristeo Carlos Pereira, s/nº, Residencial Dona Margarida

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP