A Câmara Municipal de Americana aprovou, na última sessão, o requerimento nº 816/2025, de autoria do vereador Renan de Angelo (Podemos), que solicita informações à Prefeitura sobre as nascentes e olhos d’água existentes no município e suas condições atuais de preservação.

No documento, o parlamentar pede que sejam encaminhadas informações detalhadas sobre a localização, situação ambiental e eventuais projetos de recuperação desses recursos hídricos.

Renan também questiona se há planos de monitoramento, manutenção periódica, estudos técnicos, orçamento destinado à recuperação e programas de educação ambiental voltados à proteção das nascentes.

Fala Renan

“O acesso a informações precisas sobre nossas nascentes é essencial para garantir a preservação da biodiversidade e o equilíbrio ambiental urbano. Com esses dados, poderemos propor políticas públicas mais eficazes e acompanhar de forma transparente as ações do poder público”, destacou o vereador.

O requerimento ainda cita a importância de identificar as áreas de proteção e restrições legais relativas aos mananciais, além de solicitar eventuais cronogramas de recuperação e preservação.

