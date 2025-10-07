Van elétrica autônoma brasileira – A Arrow Mobility teve seu projeto selecionado pela FINEP, ficando entre os 16 aprovados para financiamento, de um total de 203 propostas submetidas. A iniciativa prevê o desenvolvimento de uma van elétrica autônoma equipada com recursos de visão computacional, sensores de alta precisão e inteligência artificial. O objetivo é criar um sistema inteligente de logística que una segurança, eficiência e sustentabilidade na logística urbana.

Segundo Jocelei André Salvador, cofundador e diretor de engenharia da Arrow Mobility, “o projeto marca um passo decisivo para a modernização do setor. Estamos desenvolvendo uma solução que combina automação, redução de impacto ambiental e novas formas de gestão logística, integrando tecnologias avançadas em um único ecossistema”, afirma.

Van elétrica com sensores

A van contará com sensores LiDAR, câmeras de alta resolução e sistemas de controle capazes de operar em ambientes controlados. Os dados captados pelos sensores serão integrados a uma plataforma de monitoramento de frotas em tempo real, que usa IA para fornecer insights estratégicos para operadores e motoristas, garantindo melhor eficiência e menores custos.

O sistema de automação da SmartVan será desenvolvido em parceria com a Lume Robotics, empresa do Espírito Santo que já desenvolveu projetos com gigantes dos setores automotivo e aeroespacial. Já os sistemas de visão computacional e monitoramento serão desenvolvidos junto com a Motora.ai que já opera a mais de 10 anos nesse segmento.

Além disso, a Arrow desenvolverá um sistema de contagem automática e gestão da carga por RFID (identificação de radiofrequência), focando em produtividade e confiabilidade na operação. O projeto contará também com o suporte tecnológico da UFRGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, através do Laboratório de Mecatrônica e Controle.

De acordo com Pollyan Borba, analista de novos negócios da Arrow Mobility, “esse projeto coloca o Brasil em posição de destaque no cenário internacional, com potencial para exportar soluções de alta tecnologia em transporte urbano”, comenta. A expectativa é reduzir acidentes, aumentar a segurança dos motoristas e diminuir as emissões de gases de efeito estufa, alinhando-se a tendências globais de sustentabilidade e eficiência no setor logístico.

Sobre a Arrow Mobility



A Arrow Mobility é uma montadora de veículos elétricos, que desenvolve soluções de mobilidade urbana para o setor logístico. Com foco em inovação, tecnologia e sustentabilidade, a empresa busca transformar o mercado de entregas no Brasil, oferecendo vans elétricas que reduzem custos operacionais, melhoram a eficiência logística e minimizam o impacto ambiental.

