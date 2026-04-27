Município notifica concessionária e pede transparência, plano de contingência e ressarcimento aos consumidores afetados por odor e sabor na água

O prefeito de Hortolândia, Zezé Gomes, reuniu-se com representantes da Sabesp para cobrar providências diante das recentes reclamações sobre o mau cheiro e gosto da água distribuída no município. O encontro contou com a presença do vice-prefeito Cafu César, secretários municipais e do diretor regional da companhia, Valdemir Freitas. Como principal encaminhamento, a Prefeitura formalizou uma notificação administrativa exigindo explicações técnicas, medidas corretivas e, sobretudo, compensação financeira à população prejudicada.

Zezé foi enfático ao defender o direito dos consumidores. Segundo ele, a qualidade do serviço prestado ficou abaixo do esperado, o que gerou transtornos e despesas extras para os moradores. “Nada mais justo que aconteça uma compensação financeira, uma vez que o produto, que é a água, não foi entregue com qualidade. É dever da Sabesp, pois é um direito do consumidor e vamos lutar para que essa compensação seja realizada”, afirmou o prefeito.

Além da compensação, o chefe do Executivo determinou que a Sabesp encaminhe todos os relatórios e análises da água, com comprovação de potabilidade, e apresente um Plano Municipal de Contingência para evitar novos episódios. A notificação também exige a identificação precisa da origem do problema e ações concretas para garantir segurança sanitária à população.

O QUE DIZ A SABESP?

Durante a reunião, o diretor regional da Sabesp, Valdemir Freitas, explicou que o problema já foi solucionado com a aplicação de carvão ativado no sistema de tratamento. Segundo ele, o odor foi causado, possivelmente, por compostos naturais presentes no Rio Jaguari, como geosmina e Metil-Isoborneol (MIB), substâncias que podem alterar o cheiro e o sabor da água, embora não representem risco à saúde. “O problema foi sanado com a implantação do carvão aditivado, que eliminou o odor da água. Também vamos encaminhar os relatórios técnicos que atestam a potabilidade, além do plano de contingência solicitado pelo município”, garantiu.

AÇÃO DA PREFEITURA

Mesmo com a normalização apontada pela concessionária, a Prefeitura adotou medidas preventivas. Zezé determinou a limpeza e higienização de todas as caixas d’água de escolas e unidades de saúde municipais, assegurando que a água consumida nesses espaços esteja em condições ideais e também um exame laboratorial para aferir a qualidade da água distribuída no município.

PRIVATIZAÇÃO AFETOU

O prefeito destacou ainda que, historicamente, a relação entre a Prefeitura e a Sabesp sempre foi positiva, com avanços importantes no abastecimento e no saneamento básico da cidade ao longo das últimas décadas. No entanto, ele ressaltou que problemas recorrentes, após a privatização da Sabesp em 2024 realizado pelo Governo do Estado de São Paulo, têm surgido recentemente.

“Hortolândia conquistou 100% de abastecimento e tratamento de esgoto, o que é motivo de orgulho. Mas, desde o ano passado, estamos enfrentando desafios, como o mau cheiro na Estação de Tratamento de Esgoto e agora essa questão da água. São situações que exigem firmeza na cobrança. Com trabalho e responsabilidade, vamos superar”, declarou.

A notificação administrativa enviada pela Prefeitura reforça a gravidade do episódio e estabelece uma série de exigências à Sabesp, incluindo transparência total nos dados, garantias técnicas sobre a qualidade da água, plano de ação emergencial e medidas de ressarcimento à população. O município seguirá acompanhando o caso de perto e não descarta novas ações administrativas e jurídicas para assegurar os direitos dos moradores.

“A gestão municipal reafirma que o abastecimento de água é um serviço essencial e que qualquer falha deve ser tratada com máxima prioridade, sempre com foco na saúde, segurança e dignidade da população de Hortolândia”, finalizou Zezé.