O Cidade Saúde entra em sua fase final de implantação, com foco na montagem do mobiliário planejado, etapa que começa a dar forma aos ambientes. Paralelamente, seguem os acabamentos de pintura, a instalação da rede de informática e a entrega de equipamentos.

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Localizado no cruzamento das avenidas Santa Bárbara e Vereador Antonio Carlos de Souza (Antonio da Loja), no Jardim Alphacenter, o Cidade Saúde será a maior e mais moderna estrutura de Saúde Pública de Santa Bárbara d’Oeste. O complexo reunirá setores fundamentais, como o Centro de Especialidades, a Central de Regulação, a Atenção Básica, a Vigilância em Saúde e a Secretaria de Saúde.

Equipamento no Cidade Saúde

“Estamos falando de algo que nunca foi visto, nem mesmo na rede particular. É um equipamento que coloca Santa Bárbara d’Oeste em outro patamar, com estrutura, tecnologia e acolhimento para a nossa população. Com capacidade 50% maior em comparação à estrutura atual, o Cidade Saúde ampliará significativamente o atendimento à população, proporcionando mais acesso, agilidade e qualidade nos serviços oferecidos”, destacou o prefeito Rafael Piovezan.

O investimento total é de R$ 18,4 milhões, provenientes de recursos próprios do Município, destinados à construção de um prédio de quatro andares e 3,6 mil metros quadrados de área construída.

Estrutura

A nova estrutura contará com consultórios de especialidades, salas de enfermagem, farmácia, recepção, triagem, salas de reunião, copa, setor administrativo, sanitários adaptados e elevadores. Projetado com foco na sustentabilidade, o edifício dispõe de iluminação e ventilação naturais, lâmpadas de LED, sistema de ar-condicionado e painéis solares fotovoltaicos, assegurando eficiência energética, conforto e respeito ao meio ambiente.