Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal (DPBEA) Hortolândia nos números (19) 3965-1400, ramal 7905 e (19) 3965-1485

O DPBEA (Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal), órgão da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Assuntos Climáticos, atende agora por meio de dois novos contatos. São os telefones (19) 3965-1400, ramal 7905, e (19) 3965-1485.

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Aos finais de semana e feriados, para acionar as equipes de proteção e bem-estar animal da Prefeitura, a população deve ligar para esses mesmos números. Os telefones fixos anteriores estão inoperantes.

O DPBEA funciona, em atendimento presencial, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Está localizado na Rua Atanázio Gigo, 60, no bairro Chácara Recreio 2000.

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