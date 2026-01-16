Hortolândia inicia parceria com Estado para incluir PcDs no mercado de trabalho

Prefeitura reforça serviços de inclusão com adesão aos Termos de Cooperação Técnica com governo do Estado para programas voltados a PcDs, nesta quarta-feira (14)

As pessoas com deficiência (PcDs) de Hortolândia vão ter o apoio do poder público para ingressar no mercado de trabalho. A Prefeitura irá começar a atender PcDs em busca de emprego, em fevereiro. A ação será por meio do Polo de Empregabilidade Inclusiva (PEI). Esse é um dos três programas que a Prefeitura passa a realizar com o governo do Estado. A parceria foi iniciada com a assinatura dos Termos de Cooperação Técnica. A cerimônia foi no auditório da Câmara Municipal, nesta quarta-feira (14).

Participaram do evento o prefeito José Nazareno Zezé Gomes, a secretária de Inclusão e Desenvolvimento Social, Maria dos Anjos Assis Barros, o secretário estadual de Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa, outros secretários municipais, autoridades do Legislativo local e representantes de entidades civis. De acordo com o Departamento de Políticas Públicas para a Pessoa com Deficiência, órgão da Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento Social, com base em dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a população estimada de PcDs de Hortolândia é de 18.000 pessoas.

Conforme preconizam os protocolos de inclusão de PcDs em eventos públicos presenciais, a cerimônia teve intérprete e tradutor em Libras (Língua Brasileira de Sinais). Em suas falas, as autoridades tiveram que se descrever fisicamente para o público deficiente.

Com bom humor, o prefeito Zezé Gomes se descreveu como um “pretinho bonito”. Ele destacou que a assinatura dos termos representam um momento importante para a população PcD do município.

“As assinaturas desses termos marcam um momento diferente nas tratativas da Prefeitura relacionadas à população PcD. Ao formalizarmos a parceria com o Estado, trazemos esses programas que são um diferencial para promovermos ainda mais a inclusão de PcDs de Hortolândia. E ampararmos as pessoas que mais precisam. Porque, afinal, cuidar das pessoas é o lema do nosso governo”, destacou o prefeito.

Por meio do PEI, Hortolândia irá fortalecer ainda mais suas ações de inclusão profissional de PcDs. O programa irá atender esse público que procura vagas de emprego. De acordo com o Departamento de Políticas Públicas para a Pessoa com Deficiência, órgão da Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento Social, o atendimento será feito uma vez por semana, no Paço Municipal, por equipes do programa estadual.

O atendimento inclui atividades como cadastro de candidatos, entrevistas para identificar habilidades e perfis profissionais, orientação e encaminhamento para as vagas. A captação das vagas é feita pelo programa, junto a empresas cadastradas. Os candidatos contratados terão acompanhamento durante o período de um ano. O programa prevê ainda a oferta de cursos de capacitação para PcDs.

Além disso, a Prefeitura de Hortolândia disponibiliza um Banco de Talentos para PcDs, que pode ser acessado por meio deste LINK.

MULHERES COM DEFICIÊNCIA

Outro programa para o qual a Prefeitura assinou o termo para participar é o Todas In-Rede. O objetivo é promover o empoderamento, a emancipação e a proteção de mulheres com deficiência. Por meio do programa, o município irá oferecer para elas cursos de qualificação profissional e sobre temas como violência contra a mulher e liderança feminina.

A secretária de Inclusão e Desenvolvimento Social, Maria dos Anjos Assis Barros, destacou que a assinatura dos termos são uma conquista importante para a comunidade PcD da cidade.

“Este é um momento muito importante para as pessoas com deficiência do município. Por meio desses três programas vamos dar mais amplitude no atendimento e no acolhimento a essas pessoas. Os programas também vão possibilitar o ampliação nas atividades de capacitação e empregabilidade de PcDs”, salientou a secretária.

CENTRO TEA

O outro termo que Hortolândia assinou com o Estado é referente ao Centro TEA Paulista – Centro de Referência e Atendimento Especializado às Pessoas com Transtorno do Espectro Autista, inaugurado em junho do ano passado na capital paulista.

Por meio da parceria, Hortolândia irá promover atividades de capacitação para servidores municipais das áreas de assistência social, educação e saúde. O objetivo é implementar políticas públicas de acolhimento a pessoas com TEA. A partir dessa parceria, a Prefeitura almeja tornar-se referência na área, e com isso pleitear para que o município receba um Centro TEA.

O secretário estadual de Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa, salientou que todas as pessoas são deficientes. De acordo com ele, a questão do preconceito contra PcDs acontece em razão dessas pessoas terem alguma condição de deficiência mais acentuada, e que por isso elas têm que lutar para superar as barreiras criadas pela sociedade.

“Respeitar as pessoas com deficiência e os direitos que elas têm é respeitar a nós próprios. Por isso, é importante trabalharmos para construir um mundo mais inclusivo e diferente para nós, nossas famílias e amigos. Por meio de ações simples conseguimos mudar a realidade das pessoas. Por meio do PEI, trazemos um modelo que atua por meio do diálogo com as empresas. O programa possibilita que elas contratem profissionais, e não deficiências. PcDs são uma população economicamente ativa.

O índice de rotatividade profissional é muito baixo. É um público que entra numa vaga de emprego para ficar. O Todas In-Rede vamos oferecer qualificação profissional para a rede de apoio às mulheres com deficiência. Já por meio do Centro TEA, vamos oferecer atividades de qualificação profissional para que os servidores de Hortolândia possam fazer um melhor atendimento especificamente para as pessoas com TEA”, explicou o secretário estadual.

