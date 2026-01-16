A Cooperativa Juntos Somos Fortes e a Cooperativa Recicoplast realiza no próximo sábado, 17, o evento “Mulheres Vivas – Por Nossas Vidas, Nossos Direitos e Nossa Dignidade”, em Santa Bárbara d’Oeste. O evento é em parceria com a Secretaria Municipal de Educação.

A atividade acontecerá das 9 às 11 horas, na sede da Secretaria Municipal de Educação. O evento é aberto a qualquer participante e não é necessária inscrição prévia.

O encontro contará com a participação da psicóloga Catiê Machado, que conduzirá uma conversa voltada ao autocuidado, aos direitos das mulheres, à dignidade e ao acolhimento, promovendo um espaço de escuta, reflexão e fortalecimento feminino.

Iniciativa Mulheres Vivas

A iniciativa tem como objetivo incentivar o debate sobre temas fundamentais para a vida das mulheres, reforçando a importância do cuidado com a saúde emocional, do acesso à informação e da valorização dos direitos, além de estimular o apoio mútuo e a construção de redes de proteção.

