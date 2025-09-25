Hortolândia é a primeira cidade do país a eletrificar frota de ônibus públicos

Prefeitura assinou contratos para iniciar operação de frota de ônibus elétricos, com presença do secretário nacional de mobilidade urbana, Denis Andia

Hortolândia é a primeira cidade do Brasil a eletrificar a frota de veículos do transporte público. O município deu outro passo para se tornar referência no país. Nesta quinta-feira (25), a Prefeitura assinou os contratos para iniciar a operação de ônibus elétricos na cidade. A cerimônia foi no Paço Municipal, com as presenças do prefeito José Nazareno Zezé Gomes; o vice-prefeito, Cafu Cesar; e o secretário nacional de mobilidade urbana, Denis Andia.

Também participaram o superintendente de governo da Caixa Econômica Federal, Eduardo Lucio Bueno, a diretora geral do Instituto Federal de São Paulo (IFSP) – Campus Hortolândia, Caroline Jango, secretários municipais, e representantes da Câmara Municipal, CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz), Polícia Militar, do sindicato de motoristas da região e das empresas fornecedoras dos ônibus e serviços de eletrificação do transporte público municipal.

A cerimônia foi aberta com a exibição de um vídeo institucional sobre Hortolândia. Em seguida, o secretário municipal de Mobilidade Urbana, Atilio André Pereira, apresentou o projeto do eletroterminal, que terá carregadores para os ônibus elétricos. O eletroterminal será implantado na Estação de Transferência Pinheiros, na avenida Olívio Franceschini, que passará por obras de reforma e adaptação.

A implantação do eletroterminal e dos ônibus elétricos em Hortolândia será viabilizada por meio do programa Refrota, do Ministério das Cidades. O secretário nacional de mobilidade urbana, Denis Eduardo Andia, destacou a proatividade do município em fazer a transição do transporte público movido a combustível para elétrico. “Hortolândia foi a cidade que mais se adiantou em cumprir com celeridade as etapas para fazer a transição. Hortolândia é a primeira cidade do país a colocar em prática a eletrificação da frota de ônibus do transporte público”, elogiou o secretário. Andia ainda destacou a inteligência do projeto da Prefeitura em implantar o eletroterminal na Estação de Transferência.

CAPACITAÇÃO DE MOTORISTAS

Ainda na cerimônia, a Prefeitura anunciou o projeto em parceria com o Instituto Federal para ministrar capacitação aos motoristas que atuam no transporte público municipal. O objetivo é prepará-los para que estejam aptos a conduzir os futuros ônibus elétricos.

O prefeito José Nazareno Zezé Gomes enfatizou que a implantação dos ônibus elétricos e do eletroterminal serão um ganho importante para a população.

“Eu lembro que a gente sofria muito com os ônibus para ir para outras cidades da região. Os ônibus eram com uma porta só, eram os ‘poeirinhas’. Por causa disso, a gente tinha que colocar sacolinhas nos pés. Mas nós estamos fazendo a diferença, e agora estamos trazendo algo muito importante para a cidade. Hoje, damos um passo gigante com os ônibus elétricos. Nosso governo tem a preocupação de olhar para quem está nos olhando. Precisamos olhar para o futuro, e esse futuro é agora. O lema do nosso governo é cuidar das pessoas. Essa parceria com o Instituto Federal vai trazer mais qualidade para a cidade. Quando você oferece boas condições de trabalho, o servidor trabalha o dia inteiro sem reclamar”, destacou o prefeito.

Com a implantação do eletroterminal e da operação dos ônibus elétricos, o vice-prefeito e secretário de Governo, Cafu Cesar, ressaltou que Hortolândia apresenta uma experiência inovadora que pode servir de modelo para as cidades do país.

“O que estamos fazendo é mais que celebrar as assinaturas desses contratos. Estamos fazendo uma coisa ímpar para a cidade e o país. Hortolândia está apresentando uma experiência inovadora na questão da mobilidade urbana. Estamos trazendo uma modalidade nova na relação com os trabalhadores e um diferencial na maneira como tratá-los. Vamos ter um local onde os motoristas vão poder descansar e se acomodar melhor. Os motoristas vão se capacitar graças a essa parceria com o Instituto Federal. Estamos preparando um curso de capacitação para que eles possam estar aptos para dirigir os ônibus elétricos. Hortolândia está dando um exemplo de políticas públicas para o país”, salientou o vice-prefeito.

A diretora geral do IFSP – Campus Hortolândia, Caroline Jango, destacou que a parceria com a Prefeitura para capacitar os motoristas é uma ação que poderá servir de referência para o país.

“Quando se fala de desenvolvimento, fala-se de educação de excelência e qualidade. Este mês, o Instituto Federal completa 15 anos oferecendo isso à cidade. Com esse trabalho em conjunto com a Prefeitura vamos promover formação aos motoristas para que eles se aprimorem. O Instituto Federal tem atuado para contribuir com o desenvolvimento da cidade. Essa formação que vamos fazer em parceria com a Prefeitura poderá ser replicado no Estado e no país”, enalteceu a diretora.

OITO ÔNIBUS

A Prefeitura de Hortolândia fez a aquisição de oito ônibus elétricos. Os veículos foram apresentados no 92º Fórum Paulista de Mobilidade Urbana, realizado em abril deste ano, realizado na Câmara Municipal.

Os novos veículos elétricos do transporte público municipal serão entregues no ano que vem. Os veículos são ecologicamente corretos, não emitem gás carbônico (CO2) na atmosfera, o que evita poluição. Os ônibus têm carregador para cabo USB, ar condicionado, Wi-Fi, sistema de câmera de segurança e painel elétrico. A capacidade de cada ônibus é de 36 pessoas sentadas. Os ônibus têm ainda assentos preferenciais para idosos e gestantes e acessibilidade no embarque e desembarque para pessoas com deficiência (PcDs).

