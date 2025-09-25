Treinamento em Nova Odessa integra forças de segurança e empresas

Capacitação em gestão de emergências reuniu Defesa Civil, Bombeiros, Samu e setor privado para padronizar resposta a incidentes de grande porte

Nova Odessa sediou nesta quarta-feira (24) um treinamento teórico sobre o SICOE (Sistema de Comando de Operações em Emergências). A capacitação aconteceu no Instituto de Zootecnia (IZ) e contou com a participação de agentes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e Samu de Nova Odessa, além de empresas da região que atuam no PAM (Plano de Auxílio Mútuo).

“Uma equipe bem preparada faz diferença na vida das pessoas. Ver as forças de segurança do nosso município e nossos parceiros do setor privado em um treinamento de alto nível como este, me enche de orgulho”, afirmou o prefeito de Nova Odessa Claudio Schooder, o Leitinho, na cerimônia de abertura.

O curso foi ministrado pelo Tenente Brustolin (comandante do Posto de Bombeiros de Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa) e pelo diretor da Introseg Treinamentos, o técnico de Segurança do Trabalho e bombeiro civil Roney de Souza. O objetivo foi preparar os diversos atores para uma atuação coordenada em situações de crise, marcando um avanço na integração operacional regional. O próximo passo será uma simulação prática de acidente, marcada para o dia 29 de outubro, nas dependências da empresa Rumo, em Sumaré.

Para o coordenador da Defesa Civil de Nova Odessa, Vanderlei Vanag, que participou da atividade, a iniciativa é fundamental. “Estar reunidos no mesmo ambiente, discutindo protocolos, fortalece imensamente nossa capacidade de resposta. Em uma ocorrência real, a agilidade e a coordenação são decisivas. O SICOE é a ferramenta que padroniza nossa atuação, fazendo com que todas as agências trabalhem como uma força coesa”, explicou Vanag.

Ele destacou que o curso permitiu revisar a estrutura de comando, o gerenciamento de recursos e a definição clara de funções durante um incidente. “O conhecimento compartilhado reforça nosso compromisso coletivo com a segurança da população”, completou o coordenador.

Entre as empresas presentes estiveram Nilit, Coden Ambiental, Ambipar, Auster, Lamert, White Martins e Belgo Arames.

