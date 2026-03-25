Hortolândia faz eliminação de criadouros de Aedes aegypti em três regiões

Prefeitura segue com o combate ao mosquito; esta semana, equipes da UVZ percorrem Jardim Interlagos, Jardim Novo Ângulo e Jardim Santa Fé

A Prefeitura de Hortolândia continua com o trabalho de eliminação de criadouros de Aedes aegypti. Esta semana, as equipes da Unidade de Vigilância de Zoonoses (UVZ), órgão da Secretaria de Saúde, percorrem as regiões do Jardim Interlagos, Jardim Novo Ângulo e Jardim Santa Fé.

Os agentes visitam residências para detectar e eliminar possíveis criadouros do Aedes aegypti. O objetivo é eliminar o inseto ainda na fase larval. Caso sejam encontradas larvas nos imóveis visitados, as equipes recolhem algumas delas para identificação em laboratório. De acordo com o órgão, 80% dos focos de criadouros estão nas casas das pessoas.

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A Prefeitura de Hortolândia solicita aos moradores para que deixem as equipes entrarem em suas casas para executar a ação. Os agentes estão identificados com crachás e uniformes. Para se certificar, a população pode entrar em contato com a UVZ pelos telefones (19) 3897-3312 ou (19) 3897-5974 para saber em quais ruas e regiões será realizada a ação.

Ainda de acordo com o órgão, Hortolândia registra neste ano os seguintes números de casos de Dengue, Chikungunya e Zika:

– Dengue:

Casos notificados: 955

Casos positivos: 60

Óbito: 0 (zero)

– Chikungunya:

Casos notificados: 15

Casos positivos: 0 (zero)

– Zika:

Casos notificados: 0 (zero)

VACINAÇÃO

Hortolândia disponibiliza a vacina contra a Dengue nas UBSs (Unidades Básicas da Saúde). A vacinação é feita das 7h30 às 15h30. A Prefeitura orienta que as salas de vacinação de sete unidades funcionam em horário ampliado durante a semana para possibilitar que a população possa se imunizar. Confira abaixo quais são as sete UBSs:

Até às 17h30:

– UBS Amanda II

– UBS Dom Bruno Gamberini

– UBS Rosolém

– UBS Santa Clara

Até às 18h30:

– UBS Amanda I

– UBS Figueiras

– Parque do Horto

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