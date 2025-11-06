Nova Unidade Básica de Saúde será construída na região do Jd. Terras de Santa Maria com recursos do governo federal

Hortolândia dá mais um passo importante para fortalecer a saúde pública. A Prefeitura irá iniciar em dezembro a construção de uma nova UBS (Unidade Básica de Saúde). A data foi definida em reunião entre a Secretaria de Saúde e a empresa vencedora da licitação da obra, nesta quarta-feira (5). O edital de licitação foi publicado em julho no Diário Oficial Eletrônico do município. A nova unidade será na rua Benedito Tasseli, na região do Parque Terras de Santa Maria.

Também na reunião o município deu a OS (Ordem de Serviço) para a obra. De acordo com a Secretaria de Saúde, a nova UBS será do chamado Porte V, que é um tipo de unidade com maior estrutura e tamanho. Já segundo informações no site do Ministério da Saúde, uma UBS Porte V é destinada e apta a abrigar, no mínimo, cinco equipes de Estratégia de Saúde da Família (ESF).

A futura unidade no Parque Terras de Santa Maria é uma das duas UBSs com as quais Hortolândia foi contemplada pelo Ministério da Saúde. A outra unidade será no Jardim Amanda. As obras das duas novas UBSs serão realizadas com recursos do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento).

MAIS OBRAS

Em agosto, a Prefeitura de Hortolândia divulgou os editais de licitação para as obras do Centro Especializado em Reabilitação (CER) e do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD). Os editais foram divulgados no Diário Oficial Eletrônico, que pode ser acessado no portal da Prefeitura por meio deste LINK.

ENTREGAS

Este ano, a Prefeitura de Hortolândia já realizou duas entregas importantes na saúde pública: a reforma da UBS Santa Clara e a nova central do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).