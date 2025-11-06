Acias reúne empresários em evento de networking e imersão de negócios

Encontros presenciais do grupo de networking ION serão retomados em 2026

Leia + sobre economia, emprego e mercado

A menos de dois meses para o Natal, melhor período de vendas para o varejo, comerciantes, empresários, empreendedores e profissionais liberais que participaram do evento de networking realizado nesta terça-feira, 4/11, pela Acias (Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Sumaré) vivenciaram uma aula prática e teórica sobre os principais conceitos do neuromarketing.

“O empurrão invisível – Como usar o cérebro do cliente a favor da sua venda” foi o tema da palestra com o especialista em neuromarketing Igor Luz. Com conteúdos e exemplos práticos, ele explicou as diferentes maneiras de guiar o consumidor em uma experiência com significados essenciais para o sucesso da venda. “Quanto mais sensorial for a compra, melhor a experiência. A experiência é novo luxo e está em cada microcontato com o cliente”, explicou Igor Luiz. Para treinar as habilidades mencionadas na palestra, os participantes realizaram uma dinâmica, com um exercício prático, sobre os conceitos apresentados.

A presidente da Acias, Selma Koshoki, iniciou a reunião prestando solidariedade a todos os empresários e moradores afetados pelas fortes chuvas desta segunda-feira. Selma aproveitou a ocasião para chamar a atenção sobre a necessidade de cuidar melhor do meio ambiente. “É preciso repensar a forma que estamos consumindo e descartando o lixo. Nós, como empresários, temos o dever de conscientizar nossos colaboradores e todos que estão ao nosso redor sobre a importância de preservar o meio ambiente”, comentou.

O evento presencial do grupo de networking Acias ION realizado nesta terça-feira, no Sumaré Park Hotel, foi o último do ano. Os encontros presenciais serão retomados em 2026, mas as reuniões virtuais seguem às terças-feiras. O grupo ION é um dos serviços oferecidos pela Acias para aproximar empresários e fomentar negócios.

Estratégia

Aline Marques, estrategista de marketing, entrou para o grupo neste ano e está colhendo ótimos resultados. “Participar do ION tem feito toda a diferença no meu negócio. Fechei contratos a longo prazo, fiz novas parcerias, conheci pessoas e adquiri mais conhecimento, fundamental para o meu dia a dia”, comemora.

As reuniões presenciais do grupo de networking ION proporcionam uma verdadeira imersão de negócios, onde os participantes podem divulgar suas empresas e ampliar a rede de contatos. Com uma metodologia própria, o grupo promove uma conexão natural e espontânea entre os integrantes.

Nesta sexta-feira, a experiência do networking ficou ainda mais descontraída. Para encerrar o ano em clima de celebração, houve sorteio de produtos e serviços de várias empresas de Sumaré. No site da Acias, www.acias.com.br, os interessados podem se informar sobre como participar do grupo.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP