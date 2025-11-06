Nova Odessa abre matrículas da Educação de Jovens e Adultos (EJA) para 2026

Modalidade oferece vagas para o Ensino Fundamental I, com alimentação e transporte gratuitos; aulas e matrículas acontecem na EMEB Profª Salime Abdo

A Prefeitura de Nova Odessa, por meio da Secretaria Municipal de Educação, informa que, de 10 de novembro a 12 de dezembro, estarão abertas as matrículas para pessoas interessadas em concluir o Ensino Fundamental I (do 1º ao 5º ano) em 2026, através da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da rede municipal de ensino. As aulas e as matrículas acontecem na EMEB Profª Salime Abdo, que fica no Jardim Alvorada.

A modalidade é voltada a pessoas com mais de 15 anos que não puderam finalizar essa etapa na idade adequada, mas desejam retomar os estudos em busca de uma oportunidade de qualificação profissional e, também, de continuidade da grade escolar. Os alunos matriculados terão direito a alimentação e transporte gratuitos, o que garante melhores condições para que possam se dedicar plenamente à retomada da vida escolar.

“A educação é um dos pilares da nossa gestão e programas como a EJA significa acreditar nas pessoas e no futuro da cidade. Queremos que cada morador tenha a chance de voltar a estudar, conquistar novas oportunidades e melhorar sua qualidade de vida. É uma porta aberta para quem sonha em seguir adiante,” disse o prefeito de Nova Odessa, Cláudio José Schooder, o Leitinho.

Os interessados no EJA devem comparecer à escola munidos de RG, CPF, Certidão de Nascimento ou Casamento, comprovante de endereço e cartão do SUS. As matrículas são gratuitas e realizadas na EMEB Salime Abdo, localizada na Rua dos Mógnos, 336, Jardim Alvorada, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 16h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3466-7234.

