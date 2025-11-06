O prefeito de Sorocaba Rodrigo Manga foi afastado do cargo durante operação da Polícia Federal na manhã desta quinta-feira. A gestão dele é investigada por suspeita de corrupção em contratos de saúde pública.

Estrela em ascenção na política paulista, Manga era visto como nome forte para vir candidato a deputado federal pelo Republicanos do governador Tarcísio de Freitas.

Foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão preventiva, expedidos pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, divulgou a PF. O prefeito não foi alvo de mandado de prisão.

Conhecido como prefeito Tiktoker, tinha como lema “Vem Morar em Sorocaba” e começou a atrair políticos da região (em especial vereadores).

Resposta de Manga nas redes sociais

“Incrível, me afastaram do cargo de prefeito”, postou o prefeito nas redes sociais. “Os caras tentam tirar do jogo qualquer um que ameaça a candidatura deles”, completou Manga, que tem seu nome citado para ser candidato ao governo de São Paulo em 2026.

