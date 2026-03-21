Hortolândia terá aplicativo de banco de currículos para cadastrar interessados

Novidade foi anunciada no 1º Fórum de Empregabilidade, promovido pela Prefeitura, na terça-feira (17)

Hortolândia terá um aplicativo de banco de currículos para pessoas que procuram trabalho. A novidade foi anunciada no Fórum de Empregabilidade, promovido pela Prefeitura, na manhã desta terça-feira (17/03). Participaram do evento o prefeito José Nazareno Zezé Gomes, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Inovação, Dimas Corrêa Pádua, a secretária de Inclusão e Desenvolvimento Social, Maria dos Anjos Assis Barros, representantes de empresas, instituições de ensino, do poder público e entidades.

Na abertura do fórum, foi exibido um vídeo institucional, que destaca as ações e obras da Prefeitura para estimular ainda mais o crescimento econômico da cidade. O prefeito salientou que as obras são importantes para promover a geração de empregos no município.

“Emprego é a palavra-chave da cidade. Muitos criticam que o prefeito tem feito várias obras viárias e viadutos. Essas obras são importantes porque atraem a vinda de grandes empresas para Hortolândia. E muitas delas preferem vir para cá. Hoje, se formou um bloco de grandes empresas na cidade. Hoje, Hortolândia é vista no mundo inteiro. Somos referência em vários lugares.Estivemos em vários países para receber prêmios.

Mas, além disso, também temos investido na capacitação dos jovens para o mercado de trabalho. Ontem, estivemos na formatura dos jovens que participaram do curso de Formação para o mundo do trabalho. Já formamos mais de 1.300 jovens que fizeram os cursos oferecidos pela Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento Social. Mas assim como as grandes empresas, os pequenos comércios também são importantes. Porque eles geram muitos empregos.

Por isso, a Prefeitura oferece vários serviços para ajudar os pequenos comércios a se legalizarem e não ficarem no anonimato. Não queremos que eles fiquem só com uma portinha. Queremos que eles cresçam para ter duas, três portinhas. Agradecemos às empresas e entidades presentes hoje aqui no fórum por terem tirado um tempo. Para compartilharem suas experiências e ajudarem o poder público a criar mais empregos”, destacou o prefeito.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Inovação, Dimas Corrêa Pádua, o objetivo da nova ferramenta digital é suprir a demanda por mão de obra de empresas.

Por meio do aplicativo, a secretaria vai montar uma base de dados atualizada com perfis profissionais de moradores. Os dados poderão ser acessados por empresas da cidade e região que se cadastrarem no aplicativo. A ideia é agilizar o processo de procura de profissionais qualificados pelas empresas.

“Esse novo aplicativo vai linkar as unidades produtivas instaladas na cidade e região com a força de trabalho local. Por meio dessa nova ferramenta tecnológica, vamos calibrar com muita precisão a demanda das empresas que precisam de mão de obra qualificada”, explicou o secretário.

De acordo com o secretário, o aplicativo está em fase de testes. Por enquanto, está disponível o pré-cadastro para empresas interessadas em aderir à ferramenta, por meio deste LINK. A previsão é que o aplicativo seja lançado em maio, como parte da programação comemorativa aos 35 anos de emancipação política de Hortolândia.

A criação do aplicativo integra a política pública “Emprega Hortolândia”, implementada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Inovação. Além da nova ferramenta digital, a política tem outros dois pilares: o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), que divulga vagas de emprego oferecidas por empresas da cidade e região, e o Feirão do Emprego, cuja segunda edição, realizada em outubro do ano passado, atendeu 2.000 pessoas.

QUALIFICAÇÃO

A secretária de Inclusão e Desenvolvimento Social, Maria dos Anjos Assis Barros, salientou a importância do município realizar o fórum para discutir temas sobre trabalho, como a oferta de qualificação profissional para os jovens. Nesse sentido, a secretária relembrou as dificuldades que enfrentou para conseguir trabalho sem ter formação.

“Hoje é um dia muito importante para discutirmos a movimentação da força de trabalho aqui na cidade. Nós temos trabalhado muito a qualificação dos jovens. Eles sabem da importância de se fazer uma faculdade. Se você não se prepara, não consegue emprego. Bater na porta das empresas sem ter feito um curso é muito desgastante. Eu aprendi o ofício de salgadeira.

Aos 37 anos, consegui terminar minha formação. Tem que continuar a aprender para conseguir uma vida melhor. Por isso, é importante que haja a união entre empresas, governo e entidades como hoje aqui nesse fórum para que consigamos levar a inclusão profissional a quem precisa”, salientou a secretária.

O fórum promoveu painéis e palestras com participação de representantes de grandes empresas instaladas no município, poder público, instituições de ensino e especialistas. Foram discutidos temas atuais que têm impactado o universo do trabalho e o mercado de emprego, como a questão do possível fim da escala 6X1, IA, a atualização da NR-1 (Norma Reguladora), pejotização, dentre outros.

FATEC

Hortolândia também atua para fortalecer a formação profissional da população jovem. A Prefeitura atua para trazer outra importante instituição de Ensino Superior do governo do Estado, a Fatec (Faculdade de Tecnologia de São Paulo). A Prefeitura promoveu encontro com empreendedores e empresas, na Câmara Municipal, na semana passada.

O encontro marcou o início do projeto de estudo, entre Estado e município, para a possível implantação de um câmpus da Fatec em Hortolândia. De acordo com o presidente do Centro Paula Souza, Clóvis Dias, não há prazo definido para a implantação da Fatec no município. O Centro Paula Souza é o órgão estadual responsável pela gestão das ETECs e Fatecs existentes nos municípios paulistas.

PEI

A Prefeitura de Hortolândia tem implantado ações importantes para estimular o mercado de trabalho local. Uma das ações é fortalecer a inclusão de PcDs (pessoas com deficiência) no mercado de trabalho. A Prefeitura iniciou os atendimentos do Polo de Empregabilidade Inclusiva (PEI) no Paço Municipal, no mês passado.

Esse é um dos três programas que a Prefeitura passa a realizar com o governo do Estado. A parceria foi oficializada com a assinatura dos Termos de Cooperação Técnica, com a presença do secretário estadual de Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa, no mês passado.

SINE

A Prefeitura de Hortolândia tem outra boa notícia para quem procura emprego. Também no mês passado, o município fez a adesão ao Sistema Nacional de Emprego (SINE), gerido pelo governo federal.

O SINE é a plataforma on-line que oferece vários serviços públicos referentes ao mercado de trabalho. A plataforma ainda conecta pessoas em busca de trabalho e empregadores que estão com vagas de emprego disponíveis. Por meio da plataforma, a população pode também ter acesso a atividades de qualificação e orientação profissional.

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