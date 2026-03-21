Estudantes do ensino médio da ETEC Polivalente de Americana alcançaram um marco significativo para a ciência jovem regional ao conquistar o segundo lugar no Prêmio Jovem Cientista 3M, durante a FEBRACE 2026 (Feira Brasileira de Ciências e Engenharia), realizada na Universidade de São Paulo (USP) entre os dias 17 e 20 de março.

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O projeto premiado, que se alinha aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, especificamente no que diz respeito à gestão da água, intitulado “HydroSync: módulo de telemetria para hidrômetros”, foi desenvolvido pelos alunos Felipe Pagotti Luizon, Pietro Bellacosa e Lucas Macario dos Santos, sob a orientação dos professores Wesley Otto Garcia Utsunomiya e Lais Barana Delbianco.

Tecnologia a serviço da sustentabilidade O HydroSync foca na linha de pesquisa de cidades inteligentes e gestão de recursos. O grupo desenvolveu um módulo de telemetria que permite o monitoramento remoto e em tempo real do consumo de água.

A solução visa combater o desperdício, permitindo a identificação rápida de vazamentos e o controle mais rigoroso do uso hídrico, transformando hidrômetros convencionais em dispositivos inteligentes.

A FEBRACE, realizada pela Universidade de São Paulo (USP), é a maior feira de ciências e engenharia do Brasil. Ser finalista nesta mostra significa que o projeto passou por um rigoroso processo de seleção técnica, destacando-se entre milhares de propostas de todo o país.

A participação dos alunos da ETEC Polivalente reforça o papel fundamental do ensino técnico em Americana na formação de profissionais capazes de aliar conhecimento teórico à aplicação prática de alto impacto.

Para o superintendente da ETEC Polivalente de Americana

professor Wladimir Suzegan, “a conquista reforça a eficácia da educação técnica e a importância de fomentar o espírito investigativo desde cedo, preparando jovens para enfrentar crises globais, como a escassez de recursos naturais, por meio da tecnologia e do trabalho em equipe”.

A presença na FEBRACE 2026 não é apenas uma conquista acadêmica, mas uma vitrine que conecta esses jovens a pesquisadores e empresas, impulsionando a inovação tecnológica nacional a partir da escola pública.

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