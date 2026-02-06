Hortolândia intensifica vacinação contra Febre Amarela e Sarampo

Prefeitura também aproveita para atualizar carteiras de vacinação; município promoverá Dia D de imunização na UBS Santa Clara, neste sábado (7/2)

Hortolândia adere à estratégia de intensificar a imunização contra Sarampo e Febre Amarela. Durante esta semana, a Prefeitura fortalece a vacinação contra as duas doenças nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde). O município também aproveita para atualizar as carteiras de vacinação dos moradores. Além disso, a Prefeitura promove o Dia D, neste sábado (7/2). A ação será na UBS Santa Clara, das 7h30 às 15h30.

A enfermeira do Programa de Imunização da Prefeitura, Ana Paula Fernandes, explica que o município adere à ação conforme orientações do Ministério da Saúde e do governo do Estado. O objetivo é ampliar a cobertura vacinal da população.

De acordo com a Vigilância Epidemiológica, órgão da Secretaria de Saúde, desde 2018, quando a vacina contra Febre Amarela foi incluída no calendário nacional de vacinação, até o ano passado, o município aplicou 113.338 doses na população de nove meses a 59 anos. Isso corresponde à cobertura vacinal de 52%. Já a cobertura vacinal na população menor de um ano é de 81%. A enfermeira ressalta que a imunização contra Febre Amarela é feita com duas doses, sendo a primeira aos nove meses e o reforço aos quatro anos.

A imunização contra Sarampo também é feita com duas doses. A primeira aos 12 meses e a segunda aos 15 meses. De acordo com a Vigilância Epidemiológica, a cobertura vacinal da primeira dose no município é de 98%. Já a cobertura da segunda dose está em 87%.

Para possibilitar que a população consiga se vacinar durante a semana, a Prefeitura de Hortolândia reforça que as salas de vacinação de sete UBSs funcionam em horário ampliado. Confira abaixo quais são as sete unidades:

Até às 17h30:

– UBS Amanda II

– UBS Dom Bruno Gamberini

– UBS Rosolém

– UBS Santa Clara

Até às 18h30:

– UBS Amanda I

– UBS Figueiras

– Parque do Horto

