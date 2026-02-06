O governo de São Paulo vai começar a derrubar praças de pedágio em rodovias do Estado. Elas passarão por novo meio de cobrança e as primeiras serão a Anchieta e Imigrantes.

Motoristas que passarem por pedágios free flow instalados nas rodovias paulistas e não portarem uma tag de cobrança automática poderão fazer o pagamento da tarifa no site Siga Fácil, do governo de São Paulo. O portal já está em funcionamento desde o ano passado, mas a nova função para pagamento da tarifa é recente e passou a ser divulgada nesta semana pela Artesp, a Agência de Transporte do Estado.

Para fazer o pagamento, é necessário acessar o Siga Fácil (clique aqui), entrar em “Pague aqui”, digitar a placa do veículo e escolher a forma de pagamento (Pix ou cartão de crédito). O prazo para quitar a cobrança é de 30 dias. No caso de descumprimento do prazo, o motorista está sujeito a uma infração de R$ 195,23 e será punido com 5 pontos na carteira de habilitação.

Anteriormente, o pagamento só podia ser feito nos sites ou aplicativos das concessionárias responsáveis pelas rodovias com os pórticos eletrônicos. Para os motoristas que têm alguma tag (como Sem Parar, ConectCar, Veloe ou outras), a cobrança é feita automaticamente junto à operadora e poderá ter um desconto de 5%.