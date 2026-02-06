Após requerimento apresentado pela vereadora Jacira Chávare (Republicanos), a Prefeitura de Americana informou que irá realizar estudo técnico para a implantação de calçamento na praça pública localizada na Rua Nara Leão, no bairro Jaguari.

A solicitação da parlamentar foi motivada por reivindicações de moradores da região, que relatam dificuldades de circulação pelo espaço, especialmente em períodos de chuva, quando o local apresenta acúmulo de lama e fica escorregadio, comprometendo a segurança de pedestres.

No requerimento encaminhado à Câmara Municipal de Americana, Jacira questionou a existência de estudos técnicos, previsão orçamentária e cronograma para a execução da obra. Em resposta, o Poder Executivo informou que a área passará por avaliação técnica para verificar a viabilidade da implantação do calçamento público.

Jacira comemora

“Essa é uma demanda antiga dos moradores que utilizam a praça diariamente. O estudo é um passo importante para garantir mais acessibilidade, segurança e melhor aproveitamento desse espaço público”, destacou a vereadora.

A iniciativa busca melhorar a infraestrutura urbana do bairro Jaguari e oferecer mais qualidade de vida à população que frequenta a praça.

Rovina solicita informações sobre benefícios assistenciais oferecidos pelo município

O vereador Dr. Wagner Rovina (PL) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações da prefeitura sobre os benefícios assistenciais oferecidos como parte da política de assistência social do município.

No documento, o parlamentar destaca que a assistência social desempenha papel fundamental na proteção de famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade, garantindo acesso a benefícios, serviços e programas que promovem dignidade, inclusão social e redução das desigualdades. “É fundamental que as políticas de assistência social sejam transparentes, bem estruturadas e alcancem quem realmente precisa. O objetivo é compreender como os benefícios estão organizados e colaborar para o aprimoramento dessas ações no município”, afirma Dr. Rovina.

O autor pede esclarecimentos sobre quais benefícios assistenciais estão atualmente disponíveis; os critérios de acesso e elegibilidade; e o número de famílias e indivíduos atendidos. O requerimento também questiona se há fila de espera para acesso a benefícios; quais programas apresentam maior demanda reprimida; o valor do orçamento destinado à assistência social no exercício vigente; e se existe planejamento para ampliação, revisão ou criação de novos benefícios, considerando o cenário socioeconômico atual.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante a sessão ordinária de terça-feira (10). Se aprovado, será encaminhado ao Poder Executivo para resposta.

