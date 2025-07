O governo do Estado de São Paulo apresentou o projeto técnico do Hospital Metropolitano ao Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas (RMC) nesta quarta-feira, 23 de julho. Ele mostra o mapeamento dos 400 leitos que serão ofertados em uma estrutura moderna no Parque Itália, em Campinas, onde está prevista uma sinergia assistencial em saúde com outros hospitais instalados na região. Veja abaixo o que está previsto.

A previsão é de que a licitação seja lançada até o fim deste ano pelo Estado. Já as obras para construção devem ser executadas no período de 24 meses em uma área que será cedida pela Prefeitura e atualmente é usada pelo Departamento de Transportes Interno (Deti).

Articulação e importância

A reunião foi conduzida pelo prefeito de Campinas e presidente do Conselho de Desenvolvimento da RMC, Dário Saadi. Ele destacou que a Prefeitura trabalha na transferência do terreno e destacou a importância da articulação para a região.

“É importante a divisão de leitos porque realmente atende às necessidades mais urgentes. Um dos objetivos é reduzir a fila de especialidades, um dos principais gargalos que a RMC tem, e será um hospital de resolutividade para enfrentar filas na média e alta complexidade”, explicou Dário. A construção do Hospital Metropolitano foi anunciada pelo governador Tarcísio de Freitas em reunião extraordinária do conselho, em Campinas, no mês de junho.

Segundo o prefeito, a escolha do local foi estratégica por conta da facilidade de acesso e proximidade com outros equipamentos, como Hospital Mário Gatti, Hospital do Amor e Ambulatório Médico de Especialidades (AME). A região terá ainda o Hospital da Mulher.

Como vai ficar? O Hospital Metropolitano ficará em uma área de 20 mil metros quadrados. A divisão de leitos foi apresentada aos prefeitos e representantes de todos os municípios da RMC pela pela secretária-adjunta de Saúde no Estado de São Paulo, Priscilla Reinisch Perdicaris. A regulação de vagas na unidade será realizada pelo sistema Cross (Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde), com objetivo de agilizar o atendimento aos pacientes da região. Priscilla comentou que o Estado está atento às outras demandas locais dos municípios e reiterou a previsão de lançamento da licitação do hospital até dezembro. “Já estamos trabalhando em todo o planejamento fino desse projeto, no plano assistencial e no projeto executivo dele, para que nós possamos licitar ainda neste semestre”, explicou. Projeto técnico do Hospital Metropolitano Clínica médica

150 leitos adulto, 6 leitos para portadores de obesidade, 6 leitos de isolamento e 20 leitos de saúde mental

Clínica cirúrgica

Centro cirúrgico com oito salas de grande porte e capacidade para cirurgias cardíacas, oncológicas, ortopédicas, neurológicas e bariátricas

100 leitos adulto, 6 leitos para portadores de obesidade e 6 leitos de isolamento

Terapia intensiva

47 leitos de UTI adulto, 3 leitos de UTI para portadores de obesidade e 10 leitos de UTI pediátrica

Hospital Dia

18 leitos adulto, 2 leitos para portadores de obesidade, 3 salas de procedimentos e 3 salas de endoscopia

Ambulatório

18 consultórios médicos, 1 sala de curativo e 1 consultório odontológico

Área física para reabilitação pós-cirúrgica: cardiologia, neurologia, ortopedia, obesidade e oncologia

SADT (Serviço de Apoio Diagnóstico Terapêutico)

Análises clínicas

Anatomopatológicos

Diagnóstico por imagem: raio x, ressonância magnética, tomografias computadorizadas, ultrassonografias

Endoscopia

Métodos gráficos e dinâmicos

Radioterapia

2 aceleradores lineares de fótons e elétrons, 1 tomografia com simulação para radioterapia e 1 braquiterapia

Quimioterapia

20 poltronas e 4 leitos hospitalares

Oncologia – Pronto Atendimento

5 consultórios médicos, 1 sala de curativo, 1 sala de pequenos procedimentos, 2 leitos de isolamento, 2 salas de observação com 8 leitos feminino, 2 salas de observação com 8 leitos masculino, 1 sala de atendimentos a pacientes críticos com 2 leitos, 1 sala de inalação e 1 sala de coleta de sangue

Demais patologias – Pronto Atendimento

3 consultórios médicos, 1 sala de curativo, 1 sala de gesso, 2 leitos de isolamento, 1 sala de observação com 4 leitos feminino, 1 sala de observação com 4 leitos masculino, 1 sala de atendimento a pacientes críticos com 2 leitos, 1 sala de inalação, 1 sala de coleta de sangue e 1 sala de medicação.