A Prefeitura de Nova Odessa está colocando em curso a implantação do serviço de tomografia computadorizada no Hospital Municipal Dr. Acílio Carreon Garcia. Os serviços serão prestados por empresa especializada que fornecerá o tomógrafo, os insumos e a mão-de-obra. Neste momento, o hospital se prepara para iniciar a reformar o espaço físico que receberá o tomógrafo.

Com o novo serviço, tomografias de urgência e emergência poderão ser realizadas diretamente no hospital, sem necessidade de transferências dos pacientes internados para outras cidades que contam com este tipo de atendimento.

Estima-se que a operação do novo tomógrafo reduzirá em 80% as transferências de pacientes realizadas pelo sistema de UTI móvel, gerando uma economia para o município de cerca de R$ 80 mil por mês. Além disso, haverá redução significativa do tempo de espera para o diagnóstico.

“A tomografia é um exame que salva vidas. Com o equipamento operando aqui na cidade, vamos ganhar tempo, garantir mais conforto aos pacientes e economizar recursos públicos”, afirmou o vice-prefeito Alessandro Miranda, o Mineirinho.

O secretário municipal de Saúde, Dr. Lucas Bento, também reforçou a importância do serviço. “É um investimento que garante mais autonomia às equipes médicas e melhora o cuidado com a população, com diagnósticos mais rápidos e seguros”, concluiu.