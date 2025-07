Um homem que mordeu a orelha da namorada foi preso esta sexta-feira por violência doméstica. A vítima, uma moça de 26 anos anos, pediu ajuda na sede da secretaria de Segurança no jardim Pérola em Santa Bárbara d’Oeste.

Ela contou que o casal discutiu no carro, o rapaz demostrou ter ciúmes, tentou olhar seu telefone celular e a mordeu e ainda atirou uma lata de cerveja nela.

Com medo, a moça fugiu e foi parar na Sesetran, onde foi atendida e relatou sua história. O caso aconteceu na tarde desta sexta.

Na tarde desta sexta uma mulher nervosa e chorando adentrou rapidamente a recepção da Sesetran (Secretaria de Segurança ,Trânsito e Defesa Civil) e no seu encalço estava um rapaz.

Visivelmente abalada, a mulher (26 anos) foi acolhida numa sala reservada e relatou o que havia acontecido.

Mencionou que mantém um relacionamento a cerca de um ano, com o seu namorado A. e hoje por motivo de ciúmes, passaram a discutir dentro do seu carro, que estava estacionado do lado da sede da Guarda Civil. E seu namorado passou a mexer em seu celular, desconfiando de alguma traição. Diante do desentendimento, ela disse que queria ir embora para voltar ao trabalho.

A discussão continuou acalorada e em dado momento o rapaz mordeu a orelha da vítima, ela tentando se desvencilhar sofreu um empurrão no peito. Logo em seguida, o agressor ainda abriu uma lata de cerveja e jogou na face da namorada. Temendo, saiu do carro correndo e foi pedir ajuda na Corporação da GCM.

Diante dos fatos foi dado voz de prisão ao agressor de 28 anos e apresentado da delegacia da mulher.

Na unidade policial o delegado ratificou a prisão permanecendo o autor da violência doméstica preso a disposição da justiça.

