Hotéis da Grécia reabrem com novidades para o verão

Aproveitar o verão europeu na Grécia já é uma experiência maravilhosa

mas se ainda der para se hospedar em hotéis completamente reformulados e com ambientes novinhos, a viagem fica ainda melhor. As propriedades Andronis Concept Wellness Resort, Andronis Boutique Hotel e Kalesma Mykonos investiram em diversas inovações para a estação mais esperada do ano. Confira!

Novíssimo spa e produtos assinados pela renomada Barbara Sturn, no Kalesma Mykonos

O deslumbrante Kalesma Mykonos acaba de reabrir com uma super novidade: o lançamento de seu novo SPA. O espaço de bem-estar possui duas salas privativas que são totalmente equipadas com chuveiros, camas especiais e aquecidas. Traz ainda sauna e área fitness com equipamentos de última geração e orientação personalizada, incluindo aulas de ioga para os amantes da prática.

Além disso, o Kalesma segue com a parceria de produtos super exclusivos e sob a curadoria da renomada Barbara Sturm. A alemã é especialista em estética e pioneira em medicina anti-inflamatória, com experiência em inúmeras pesquisas. Famosa pela assinatura da marca STURMGLOW™, sua abordagem não agressiva é inspirada em sua formação como médica e anos de pesquisa.

Sua linha de produtos para cuidados com a pele é baseada em ingredientes inovadores, na ciência molecular e em extratos naturais potentes que fortalecem e melhoram a pele, sem agredi-la. Entre as novidades dos tratamentos estão a anti pigmentação facial, anti acne da idade adulta, anti idade facial, corporal e revitalizante.

Sem contar uma incrível e inovadora massagem no couro cabeludo que ajuda a aliviar o estresse, a tensão e estimular a circulação sanguínea. Sem dúvida, com tantas opções será difícil escolher uma só.

Reformulação total do Andronis Concept Wellness Resort e Andronis Boutique Hotel, em Santorini

O grupo hoteleiro familiar Andronis que possui diversos hotéis icônicos em Atenas, Santorini e agora na ilha de Paros traz boas novas e entre elas está a renovação completa do Andronis Concept e do Andronis Boutique Hotel.

Ambos trazem suítes redesenhadas e instalações de spa aprimoradas em parceria com a marca de luxo de cuidados com a pele ESPA sendo reconhecida mundialmente como uma das principais no universo de spas e cuidados com a pele.

O Andronis Concept inclui ainda a ampliação do restaurante Throubi para receber os clientes ao ar livre de forma ainda melhor e para que todos aproveitem o belíssimo pôr do sol sobre o Mar Egeu.

No Kallos spa, que fica nesta propriedade, os hóspedes desfrutarão de instalações refinadas, incluindo novas salas de relaxamento com chuveiros e um menu de tratamentos renovado. Ali, encontrarão um local onde poderão vivenciar programas feitos sob medida, focados em nutrição, terapias rejuvenescedoras entre outras possibilidades.

Localizado em Imerovigli, na costa mais romântica da ilha, o Andronis Concept possui 28 confortáveis suítes e luxuosas vilas, que também trazem serviços personalizados e vistas de tirar o fôlego, tornando a estadia ainda mais inesquecível.

Já o Andronis Boutique Hotel é ideal para casais e sua arquitetura é toda esculpida por entre as falésias no qual oferece um belo visual das casas caiadas em branco de Oia. Para o verão ficou muito mais charmoso e acaba de renovar suas 24 suítes e vilas as deixando ainda mais aconchegantes.

Entre os degraus que levam aos terraços privativos, algumas suítes lembram os tradicionais edifícios do século XIX de Santorini. Além disso, as banheiras de hidromassagem se tornam um convite perfeito para relaxar. E claro, como não poderia deixar de ser, cada uma das acomodações oferecem vistas incomparáveis do Mar Egeu. Basta aproveitar!