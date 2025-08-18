Hotel de luxo pé na areia tem vista privilegiada do Atlântico e até lago artificial. Conheça o exclusivo Duke Beach, em Maresias (SP)

O inverno está praticamente dando adeus para dar lugar à primavera, que se inicia em 22 de setembro. Até lá, há tempo para programar uma inesquecível viagem até a encantadora praia de Maresias, localizada em São Sebastião, no litoral norte paulista, distante apenas 167km da capital. Os meses de setembro, outubro e novembro são ideais para curtir a praia e desfrutar de todo o luxo e conforto que o Duke Beach Hotel & Spa tem a oferecer, antes do início da alta temporada de verão.

O hotel está situado em uma faixa litorânea que é praticamente “abraçada” pela exuberante Mata Atlântica, de frente para o mar, proporcionando aos hóspedes uma experiência incrível, com vista espetacular do Oceano Atlântico a partir da piscina aquecida de borda infinita (de onde é possível celebrar memoráveis pores do sol), do solarium de alguns apartamentos ou a partir do restaurante.

Além de suas características naturais, onde se destacam a areia fofa, amplo espaço e muito verde, além de águas límpidas e cristalinas, a praia de Maresias, onde está situado o Duke Beach, também é famosa por sediar campeonatos estaduais, brasileiros e até mundiais de surfe.

Suítes luxuosas

O hotel se destaca por suas luxuosas acomodações, seja da área de frente para o mar ou do segundo bloco do empreendimento com vista para as montanhas da Serra do Mar. As habitações são equipadas com camas king size e colchões tecnológicos Zissou, onde os hóspedes podem ter um sono reparador envoltos a lençóis de altíssima qualidade da Prime ou Trousseau. As habitações disponibilizam amenities da renomada L’occitane.

O primeiro bloco é composto por modernas suítes, sendo duas no nível superior, com espaçosos 100m2, varanda igualmente espaçosa com vista privilegiada para a praia, solarium, jacuzzi e espreguiçadeiras. Neste primeiro bloco ainda há suítes com sacada e banheira de hidromassagem com cromoterapia e piscina aquecida retangular, com borda infinita, com incrível vista para o mar.

O outro bloco possui 26 suítes voltadas para a Mata Atlântica, sendo 13 delas com ofurô privativo, além do lago artificial aquecido, com 150 m2., o primeiro do Brasil montado em um empreendimento hoteleiro. O lago possui águas transparentes, areia extrafina, espreguiçadeiras e um serviço de bar com menu recheado de opções de petiscos e drinques.

O rooftop do hotel tem vista para o mar, para a lagoa artificial e para a Mata Atlântica e é um lugar perfeito para a celebração do pôr do sol, confraternizações, mini weddings e eventos. O hotel possui também duas quadras de Beach Tennis, sendo uma na praia de Maresias e outra dentro de suas instalações, com areia especial que não aquece com o sol. No total, o empreendimento possui 85 diferenciais para que a experiência dos visitantes seja completa.

O Duke Beach também é o primeiro hotel no Brasil e no mundo a contar com um Spa by Renata França, marca presente em 88 países, perfeito para relaxar e descansar.

Alta gastronomia

O Restaurante do Duke Beach traz pratos elaborados com ingredientes selecionados e temperos genuinamente caiçaras, além de opções veganas.

No total são 69 pratos que promovem uma experiência slow food, com destaque para opções de massas, carnes, aves e frutos do mar, além de várias opções deliciosas de sobremesas. Tudo com vista para o mar em um ambiente despojado e vista para o mar.

O restaurante também oferece uma carta de vinhos selecionados, com os melhores rótulos de origens portuguesa, chilena, italiana, espanhola, argentina, francesa, australiana, uruguaia, sul-africana e brasileira. Afinal, o espetáculo das baleias merece um brinde.

