Vidente prevê fase crítica de Gominho após perder Preta Gil e faz alerta  

A sensitiva e vidente Anna Aguiar, conhecida por suas previsões certeiras no mundo dos artistas, revela suas visões espirituais sobre o momento delicado que o apresentador Gominho enfrenta após a morte de sua melhor amiga, Preta Gil.

Segundo ela, apesar de estar em paz com a partida de Preta, Gominho mergulhou em um processo de luto silencioso e profundo. “A alma dele está em paz por ela ter partido, por ter terminado o sofrimento físico dela aqui na Terra. Mas a cabeça dele está vivendo um colapso emocional.

Ele se sente sem chão, desorientado, e não consegue se enxergar de volta à rotina que tinha antes. Vejo caos”.