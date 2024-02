Conhecido na região e algoz dos bolsonistas, o humorista Tiago Santineli

participou do ato convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na Avenida Paulista, neste domingo (25/2). O comediante, que faz diversas críticas à antiga gestão, compartilhou registros em seus perfis nas redes sociais. Em um momento, Santineli chega a fazer o “L”, símbolo da campanha de Lula (PT) nas eleições de 2022, em meio aos apoiadores do ex-chefe do Executivo.

quase me entreguei sem querer pic.twitter.com/MIBgUFUpyz — deus (@tiagosantineli) February 25, 2024

COMÍCIO DO NARO- No comício de ontem na Avenida Paulista, Bolsonaro voltou a dizer que é um perseguido, que foi perseguido durante os quatro anos que governou o país – ou melhor: que desgovernou.

E aí, mais uma vez, revelou que é burro. Ao negar que tenha conspirado para derrubar a democracia e manter-se no poder, reforçou a acusação de que tramou para dar um golpe.

Disse: “O que é golpe? É tanque na rua, é arma, conspiração. Nada disso foi feito no Brasil. Agora o golpe é porque tem uma minuta do decreto de Estado de Defesa. Golpe usando a Constituição? Tenha paciência”.

