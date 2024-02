Kbca Americana detona políticos em artigo

por Anderson Kbça- É absolutamente ultrajante e revoltante que,

independentemente do espectro político, as necessidades básicas do povo continuem sendo ignoradas e negligenciadas. Não importa se é direita, esquerda, centro e extremismo. O fato é que o povo está sendo deixado para trás, enquanto políticos brigam por poder e ideologias.

Enquanto metade da população vive sem saneamento básico, enfrentando condições de vida indignas e insalubres, a maioria dos políticos continuam a se preocupar mais com suas agendas partidárias do que com o bem-estar do povo.

A falta de segurança pública é uma vergonha nacional, com pessoas sendo vítimas da violência e do crime todos os dias, enquanto os nobres políticos falham em implementar políticas eficazes de segurança e justiça.

E a segurança jurídica? Um conceito praticamente inexistente para muitos cidadãos, que enfrentam um sistema jurídico complexo e inacessível, no qual a justiça muitas vezes é negada aos mais vulneráveis.

Enquanto isso, os impostos continuam sendo cobrados exorbitantemente, pesando ainda mais sobre os ombros daqueles que mal conseguem sobreviver com salários mínimos e condições precárias.

Então, não, não faz diferença qual direção ideológica política quando o povo está sofrendo. Ambos os lados estão falhando em suas responsabilidades mais básicas: proteger e servir ao povo. Chega de políticos que priorizam seus próprios interesses em vez das necessidades do povo. É hora de responsabilizá-los e exigir mudanças reais que beneficiem a todos, não apenas os privilegiados no poder.

Anderson Rodrigues

Formado em Gestão Pública

Pós-graduação em Comunicação Pessoal como Ferramenta de Gestão

