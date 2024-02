Thiago Martins fiscaliza galpões abandonados e Caetano pede mais ônibus

O vereador Thiago Martins fiscalizou nesta sexta-feira (23) os galpões abandonados da antiga fábrica de tecelagem no bairro São Vito, localizados nas Ruas Vicente Caravieri, Ferrúcio Astorri e na Avenida Paschoal Ardito.

Na ocasião, os moradores da região relataram ao parlamentar que não há um sistema eficaz de monitoramento de segurança no local, o que tem levado à invasão do espaço por pessoas em situação de rua e usuários de drogas. Também foi encontrado, recentemente, um cadáver em avançado estado de decomposição pela Guarda Municipal de Americana.

“No começo de fevereiro eu protocolei uma indicação à prefeitura sugerindo a notificação ao proprietário para fechamento adequado dos galpões, porém a situação tem persistido e queremos que o poder público tome as medidas cabíveis”, disse Martins.

Após a ação, o vereador protocolou, na secretaria da Câmara Municipal, um requerimento para obter informações sobre o envio da notificação aos proprietários e as medidas que estão sendo tomadas pela Prefeitura para resolver a situação.

O vereador Marcos Caetano (PL) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana pedindo informações e providências sobre o aumento da frota e de horários na linha de ônibus 213, entre o Jardim da Balsa e o Hospital Municipal.

No documento, o parlamentar menciona que foi procurado por moradores da região que relataram grandes aglomerações nos veículos, afetando especialmente as pessoas com deficiência e os idosos.

“Essa reclamação veio através e principalmente de pessoas com deficiência, idosos, trabalhadores e estudantes. Este requerimento tem como objetivo levar as reclamações e verificar a possibilidade de melhorias junto aos responsáveis da empresa responsável pelo transporte público”, explica Marcos.

O autor pergunta se existem estudos para inserir mais ônibus na linha 213 e se há prazo definido; quantos ônibus servem os moradores dos bairros Jardim da Balsa e Parque Gramado, via Hospital Municipal; e se há possibilidade de reduzir o tempo de espera na linha.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante a sessão ordinária da próxima terça-feira (27). Se aprovado, será encaminhado à prefeitura para resposta.